Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. Maçlar eylül ayında başlayacak ve kasım ayında sona erecek. İşte ayrıntılar ve maçların takvimi...
Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.
İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesini penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak yarı final vizesi alan İspanya, E Grubu'nda ay-yıldızlıların rakibi oldu.