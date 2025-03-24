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Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. Maçlar eylül ayında başlayacak ve kasım ayında sona erecek. İşte ayrıntılar ve maçların takvimi...

Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 1

Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.

İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesini penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak yarı final vizesi alan İspanya, E Grubu'nda ay-yıldızlıların rakibi oldu.

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Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 2

Ay yıldızlıların yer aldığı E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan da mücadele edecek.

Maçlar eylül ayında başlayacak ve kasım ayında sona erecek.

Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 3

2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 4

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 5

STATÜ

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 6
Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü | Türkiye; İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek - 7
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