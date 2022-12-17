Dünya Kupası finali öncesi Fransa'da deve gribi paniği! (Deve gribi nedir, belirtileri neler ve bulaşıcı mı?)

DEVE GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Deve gribi belirtileri soğuk algınlığı ya da gribe benzetilmektedir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrıları, yüksek olmayan ateş, genel olarak kişinin kendisini iyi hissetmeme durumudur.



Bunun ile birlikte; bitkinlik, beden ağrıları, baş ağrısı, hapşırık, solunum almada güçlük ve öksürme gibi semptomlar yaşayan kişiler virüs kontrolü ve testinin uygulanması için tıbbi destek almalı ve geçmiş seyahat bilgisin paylaşmalıdır.



Bunun yanında, MERS’ virüsünün özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı uzmanlar, rahatsızlığı tedavi etmek yerine belirtilerini azaltmak için çalışmaktadır.