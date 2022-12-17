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Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösteren Fas, turnuvayı madalya ile kapatmak istiyor.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 1

2022 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 2

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı.

F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 3

Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 4

Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti.

Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 5

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 6

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 7

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu.

Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 8

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 9

Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 10

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Hırvatistan ve Fas mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

Hırvatistan'ın 11'i: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, Majer; Kramaric, Livaja, Orsic

Fas'ın 11'i: Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah; Sabiri, El Khanouss, Amrabat; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Dünya Kupası finali öncesi son maç: Hırvatistan ve Fas üçüncülük için sahaya çıkıyor - 11

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ve Fas üçünçülük maçında karşı karşıya gelecek.

Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

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