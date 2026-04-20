Dünya Kupası finalinde devrim niteliğinde değişiklik. Tarihte bir ilk olacak
20.04.2026 09:12
Selim Başeğmezer
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finali için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
A Milli Futbol Takımı'nın da katılım sağlayacağı 2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliğiyle düzenlenecek.
Dünyanın en büyük futbol turnuvasının finalinde ise bugüne kadar hiç yapılmamış bir etkinlik, futbolseverlerin karşısına çıkacak.
DEVRE ARASI ŞOVU GELİYOR
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası finalinin devre arasında turnuva tarihinde ilk kez kapsamlı bir müzik şovu düzenleneceğini ifade etti.
Düzenlenecek olan şovda birçok sanatçının sahne alacağı ve dünyanın en büyük performanslarından birinin gerçekleşeceği açıklandı.
SÜRE UZAYACAK
Infantino'nun bu açıklamasının ardından Dünya Kupası finalinin devre arasının kaç dakika olacağı merak edilmeye başlandı. 15 dakikalık devre arasının böylesine büyük bir prodüksiyon için yetersiz olduğu kabul edilirken, sürenin 25 dakikaya çıkarılabileceği kaydedildi.
DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan dev final TSİ 22.00'de başlayacak.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ
Romanya ve Kosova'yı eleyerek organizasyona katılım hakkı kazanan A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ
14 Haziran Pazar/TSİ 07.00
Türkiye–Avustralya
19 Haziran Cuma/TSİ 06.00
Türkiye-Paraguay
26 Haziran Pazar/TSİ 05.00
ABD-Türkiye