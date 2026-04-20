Dünya Kupası finalinde devrim niteliğinde değişiklik. Tarihte bir ilk olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası finalinin devre arasında turnuva tarihinde ilk kez kapsamlı bir müzik şovu düzenleneceğini ifade etti.

Düzenlenecek olan şovda birçok sanatçının sahne alacağı ve dünyanın en büyük performanslarından birinin gerçekleşeceği açıklandı.