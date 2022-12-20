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Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu

Fransa'nın Dünya Kupası Katar 2022'nin finalinde Arjantin'e karşı şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde alay konusu oldu. Muhalefet ve Fransız basını Macron'un Dünya Kupası görüntülerini eleştirirken bu karelere 'Yapmacık' ve 'Rahatsız edici' yorumları yapıldı.

Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 1

Dünya Kupası finalinde şampiyonluğu kaçıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhalefet ve Fransız basınının hedefinde. Maç sonrası verdiği görüntüler 'Yapmacık' bulunan Macron, kendini gösterip, ilgi çekmek için çabalamakla suçlandı.


Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 2

Macron'un sahaya inerek Fransız futbolculara zorla sarılıyormuş gibi görüntüler vermesi sosyal medyada da alay konusu oldu.


Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 3

Fransız basının 'Utanç verici' olarak yorumladığı görüntülerde Macron'un maçın bitişinden hemen sonra sahaya indiği ve Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı keserek araya girdiği görülüyor.


Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 4

Arjantinli Martínez, Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini yıldız oyuncunun kafasına koyuyor.


Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 5

Martinez, Mbappe'yi yerden kaldırıp el sıkışırken, Macron oyuncunun kolunu tutuyor ve onunla konuşmaya çalışıyor.


Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 6

Ödül töreninde, morali bozuk Fransız oyunculara madalya dağıtan Macron burada da Mbappe'ye tekrar sarılmaya çalışıyor. Ancak üzgün olan yıldız futbolcu temas kurmadan uzaklaşıyor.


Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 7

Medya Macron'un kendini gösterme çabalarına soyunma odasında da devam ettiğini ancak oyunculardan hiçbirinin sözlerinden etkilenmediğini ve onu zayıf bir alkışla uğurladığını yazdı.

Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 8

Macron'un hareketleri ile dalga konusu olması onu muhalefetin de diline düşürdü. Milletvekili Sebastien Chenu Macron'u sert sözlerle eleştirerek "Mbappe'ye yapıştırıcı gibi yapıştığını görmek biraz rahatsız ediciydi" dedi. Manuel Bompard ise "Sporu politize etmemeliyiz" mesajını yayınladı.

Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 9

İşte diğer kareler...

Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 10



Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 11
Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 12
Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 13
Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 14
Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 15
Dünya Kupası görüntülerine eleştiri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alay konusu oldu - 16

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