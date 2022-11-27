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Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, E Grubu'nda yer alan İspanya ve Almanya 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 1

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 2

Dünya Kupası'nın ilk büyük kapışması öncesinde Al Bayt Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. İspanya maça beklendiği gibi topa daha çok sahip olup, bol pas yaparak başladı. Almanya ise orta sahada presle kaptığı toplarla rakip alana hızlı geçmeye çalıştı.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 3

İlk yarının en net fırsatını İspanya 7. dakikada yakaladı. Paslarla rakip kaleye yaklaşan İspanyol oyuncular, topu ceza sahası önündeki Olmo ile buluşturdu. Olmo'nun sol çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Neuer'in tokatladığı meşin yuvarlak, önce üst direğe çarptı ardından da kornere çıktı.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 4

Duran toplarda etkili olması beklenen Almanya, 39. dakikada kazandığı serbest vuruşta Rudiger ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 5

Almanya 56. dakika net bir fırsattan yararlanamadı. İspanya savunmasına pres yapan Alman futbolcular, rakip ceza yayı önünde topu kaptı. Ceza sahasında topla buluşan İlkay, uygun pozisyondaki Kimmich'e pasını attı. Kimmich'in sert şutunda, kaleci Simon sağına uzanıp topu kornere çeldi.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 6

Mücadelenin 62. dakikasında İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Jordi Alba'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Morata ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 7

İspanya'nın golünden sonra Alman oyuncular hücumda daha kalabalıktı. Sane'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Musiala, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Musiala'nın sert şutunda kaleci Simon'un koluna çarpan top kornere çıktı.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 8

Almanya aradığı golü 83. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Füllkrug ile buldu. Sane'nin ara pasına hareketlenen Musiala'dan seken top ceza sahasındaki Füllkrug'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 9

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 10

Bu sonuçla grup lideri İspanya puanını 4'e yükseltirken, grup sonuncusu Almanya ikinci maçta ilk puanını aldı.

Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 11
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 12
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 13
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 14
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 15
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 16
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 17
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 18
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 19
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 20
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 21
Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi - 22

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