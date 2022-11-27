Dünya Kupası: İspanya ile Almanya yenişemedi

Dünya Kupası'nın ilk büyük kapışması öncesinde Al Bayt Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. İspanya maça beklendiği gibi topa daha çok sahip olup, bol pas yaparak başladı. Almanya ise orta sahada presle kaptığı toplarla rakip alana hızlı geçmeye çalıştı.