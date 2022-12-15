Dünya Kupası kasaları doldurdu: Avrupa'da Manchester City Türkiye'de Beşiktaş

FIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun Dünya Kupası'nda geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak. Bu yardım programında en büyük pay Manchester City'nin olacak. Turnuvada 16 oyuncusu forma giyen İngiliz ekibine 5,58 milyon dolar ödeme yapılacak.
Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen Barcelona, 4,1 milyon dolar yardım alacak.
Premier Lig takımlarından Manchester United 13 oyuncu için 3,6 milyon, 12 oyuncusu organizasyonda yer alan Chelsea 3 milyon, Tottenham da 11 oyuncu için 2,8 milyon dolar gelir elde edecek.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK BEŞİKTAŞ KAZANDI
Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 55 bin dolar koydu.
Dünya Kupası’nda Beşiktaşlı Romain Saiss (Fas), Wout Weghorst (Hollanda), Atiba Hutchinson (Kanada) ve Georges-Kevin Nkoudou (Kamerun) milli takımlarının başarısı için mücadele ederken, siyah-beyazlılar eski futbolcuları Domagoj Vida (Hırvatistan), Cyle Larin (Kanada) ve Michy Batshuayi'den de (Belçika) bonus kazandı.
Süper Lig’den 5 futbolcuyla Katar’a en fazla oyuncu gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvaya erken veda etmesi nedeniyle 512 bin dolar gelir elde etti. Sarı-kırmızılı futbolculardan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Haris Seferovic (İsviçre), Dries Mertens (Belçika) ve Victor Nelsson (Danimarka), kupa heyecanı yaşadı. Galatasaray, eski futbolcu ABD’li Deandre Yedlin’den de bonus aldı.
Süper Lig takımlarından en çok gelir elde eden üçüncü takım Hatayspor oldu. Samuel Adekugbe’yi Kanada Milli Takımı’na gönderen Hatayspor, eski kalecisi Munir Muhammedi’nin Fas kadrosunda yer almasıyla 430 bin dolarlık gelirin sahibi oldu.
Kupaya Michy Batshuayi (Belçika) ve Enner Valencia’yi (Ekvador) gönderen Fenerbahçe’nin kasasına ise 297 bin dolar girdi. Sarı-lacivertliler, Napoli’de forma giyen eski futbolcusu Güney Koreli Kim Min Jae’den de bonus elde etti.
DİĞER KULÜPLER
Kayserispor: Üç futbolcu için (Majid Hosseini, Ali Kerimi, Aziz Behich) 273 bin 767 dolar
Trabzonspor: Dört futbolcu için (Maxi Gomez, Larssen, Cornelius, Majid Hosseini) 210 bin 452 dolar
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Alanyaspor: Bir futbolcu için (Famara Diedhiou) 145 bin 562 dolar
Antalyaspor: Bir futbolcu için (Hadji Wright) 138 bin 369 dolar
Konyaspor: Bir futbolcu için (Calvo) 27 bin 329 dolar
Giresunspor: Bir futbolcu için (Aziz Behiç) 79 bin 685 dolar
Kasımpaşa: Bir futbolcu için (Mabil Awer) 32 bin 219 dolar
Başakşehir: Bir futbolcu için (Aziz Behiç) 25 bin 315 dolar
Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor.
Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor.
FIFA, başvuruda bulunan kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son 16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde 320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.