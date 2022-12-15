Dünya Kupası kasaları doldurdu: Avrupa'da Manchester City Türkiye'de Beşiktaş

FIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun Dünya Kupası'nda geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak. Bu yardım programında en büyük pay Manchester City'nin olacak. Turnuvada 16 oyuncusu forma giyen İngiliz ekibine 5,58 milyon dolar ödeme yapılacak.





