Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın muhtemel grubu belli oluyor

2026 Dünya Kupası grup kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, kupaya direkt katılacak olan takımların grupları belli olacak. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?