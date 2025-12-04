Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım'ın muhtemel grubu belli oluyor
04.12.2025 11:04
AA
2026 Dünya Kupası grup kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, kupaya direkt katılacak olan takımların grupları belli olacak. Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası grup kura çekimi için geri sayım başladı. 2026 Dünya Kupası yolunda play-off'larda mücadele edecek olan A Milli Takım, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası gruplarına dahil olacak. Gerçekleşecek olan kura çekimiyle birlikte A Milli Takım'ın muhtemel grubu da belli olacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.
Kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL GRUBU BELLİ OLUYOR
Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak.
Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.
Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.
TOPLAMDA 48 ÜLKE KATILACAK
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.
Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.
Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:
Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre
KURA ÇEKİMİ TORBALARI BELLİ OLDU
11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle oluştu:
Birinci torba:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
İkinci Torba:
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Üçüncü torba:
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Dördüncü torba:
Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)