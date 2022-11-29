Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarının ayrıntıları

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, maçların yayınlandığı kanalın frekans bilgileri de gündemdeki yerini koruyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.