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Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarının ayrıntıları

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Yeni frekans bilgilerini merak eden futbolseverler, TRT tarafından açıklanan bilgileri araştırıyor. Peki, TRT frekans ayarı nasıl yapılır?

Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarının ayrıntıları - 1

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, maçların yayınlandığı kanalın frekans bilgileri de gündemdeki yerini koruyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarının ayrıntıları - 2

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarının ayrıntıları - 3

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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