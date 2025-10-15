Dünya Kupası maçları takvimi: 2026 FIFA Dünya Kupası play-off nasıl olacak?
A Milli Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası platformunda sıra play-off'lara geldi. Türkiye, grubunda çıktığı 4. maçın ardından play-off'ları garantiledi. Ancak Avrupa Elemelerinde Millilerin çıkması gereken 2 karşılaşma daha var. Elemeleri lider tamamlayanlar direkt olarak finallere kalıyor. Play-off aşamasında ise grup ikincileri ile Uluslar Ligi'nde başarı elde eden takımlar mücadele edecek. İşte, Dünya Kupası maç takvimi...
2026 Dünya Kupası heyecanı için nefesler tutuldu. Türkiye, Avrupa Elemeleri etabında Bulgaristan ve Gürcistan ile çıktığı maçlardan galip ayrılırken, İspanya müsabakasından ise mağlubiyet elde etmişti. Bu sonuçla A Milli Takım play-off etabını garantiledi. Peki, Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?