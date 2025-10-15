Dünya Kupası maçları takvimi: 2026 FIFA Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 Dünya Kupası heyecanı için nefesler tutuldu. Türkiye, Avrupa Elemeleri etabında Bulgaristan ve Gürcistan ile çıktığı maçlardan galip ayrılırken, İspanya müsabakasından ise mağlubiyet elde etmişti. Bu sonuçla A Milli Takım play-off etabını garantiledi. Peki, Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?