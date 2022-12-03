Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu: İşte Dünya Kupası ikinci tur maç programı

FRANSA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda ilk tur maçlarında D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 6 puan ve averajla son 16'ya lider olarak yükseldi ve Polonya ile eşleşti. Fransa ile Polonya 4 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşılaşacak.