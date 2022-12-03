Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu: İşte Dünya Kupası ikinci tur maç programı

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, telafisi olmayan maçlara geçiliyor.. İkinci tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak.
Günün ilk maçında Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri tur mücadelesi verecek. Maçın başlama saati 18.00.
Hollanda A Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0 yenen, Ekvador ile berabere kalan Holllanda'da öne çıkan isim Mathes Gakpo'ydu. 23 yaşındaki futbolcu 3 maçta 3 gole imza attı.
Amerika Birleşik Devletleri ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan Birleşik Devletler, ikinci maçında İngiltere ile berabere kalırken, İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gruptaki iki golünü Timothy Weah ve Cristian Pulisiç attı.
Günün diğer maçı ise Arjantin ile Avustralya arasında. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşayan "Tangocular", daha sonra Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.
D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 vizesini aldı. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, ardından Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.
2 Dünya Şampiyonluğu bulunan Arjantin maçı kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez çeyrek finale kalacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını son 8'e yazdıracak.
Dünya Kupası'nda ilk tur maçlarında D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 6 puan ve averajla son 16'ya lider olarak yükseldi ve Polonya ile eşleşti. Fransa ile Polonya 4 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşılaşacak.
B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek. İngiltere-Senegal maçı Pazar günü saat 22.00'de.
E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamlayan Japonya, ikinci turda Hırvatistan'ın rakibi oldu. Japonya-Hırvatistan maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de.
Dünya Kupası G Grubu’nda 6 puan ile gruptan averajla lider çıkan Brezilya ise Güney Kore ile eşleşti. Brezilya-Güney Kore maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 22.00'de.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıktı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Fas, ikinci turda İspanya ile eşleşti. Fas-İspanya maçı 6 Aralık Salı günü saat 18.00'de.
H Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz, İsviçre ile eşleşti. Portekiz-İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22.00'de.