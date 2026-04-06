Dünya Kupası vitrinine çıkmadan değerleri katlandı! İşte Milli Takım'ın en değerli futbolcuları

06.04.2026 15:02

Son Güncelleme: 06.04.2026 16:15

Aydın Kayar

Avrupa futbolunun yeni gözdesi Türk oyuncular için piyasa değerleri Nisan 2026 itibarıyla güncellendi. Arda Güler'in 90 milyon Euro'luk rekoru, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki dev yükselişi ve Süper Lig yıldızlarının güncel bonservis bedelleri belli oldu. İşte Türkiye'nin en değerli 20 futbolcusu.

Türk futbolunun genç yıldızları Avrupa devlerinde sahne alırken, piyasa değerleri de Nisan 2026 itibarıyla rekor seviyelere ulaştı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın başı çektiği, Süper Lig'den Avrupa'ya uzanan "en değerli Türk futbolcular" listesi, Transfermarkt'ın Mart-Nisan 2026 güncellemeleriyle yeniden şekillendi.

 

İşte Transfermarkt verilerine göre hazırlanan en değerli 15 Türk futbolcu:

15- ZEKİ ÇELİK - 12 MİLYON EURO

14- SEMİH KILIÇSOY - 13 MİLYON EURO

13- MERİH DEMİRAL - 14 MİLYON EURO

12- YUSUF AKÇİÇEK - 15 MİLYON EURO

11- İSMAİL YÜKSEK - 15 MİLYON EURO

10- UĞURCAN ÇAKIR - 15 MİLYON EURO

9- YUNUS AKGÜN - 18 MİLYON EURO

8- HAKAN ÇALHANOĞLU - 18 MİLYON EURO

7- KEREM AKTÜRKOĞLU - 22 MİLYON EURO

6- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO

5- BARIŞ ALPER YILMAZ - 26 MİLYON EURO

4- FERDİ KADIOĞLU - 30 MİLYON EURO

3- CAN UZUN - 45 MİLYON EURO

2- KENAN YILDIZ - 75 MİLYON EURO

1- ARDA GÜLER - 90 MİLYON EURO