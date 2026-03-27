Dünya Kupası'na son 90 dakika. "Ders olarak gösterilmeli"

Beş gün sonra gideceğimiz deplasman için bence bu maçtan çıkarabileceğimiz iki ders var:

1-) Daha fazla şut atmalıyız. Arda’nın Hakan’ın özellikle ilk yarıda daha fazla denemesini beklerdik. Belki Orkun daha fazla dakika alabilir.

2-) En uçta Kerem formülünün işlerliğini tekrar gözden geçirmemiz lazım sanki. Acaba deplasmanda Deniz Gül’ün klasik dokuz numara oyununa, top tutuşuna daha fazla ihtiyacımız olur mu? Dün doğru zamanda golü bulup, daha fazlasına ihtiyaç duymadık ama finalde Deniz kartı da kullanılabilir. (Uğur Meleke-Hürriyet)