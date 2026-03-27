Dünya Kupası'na son 90 dakika. "Ders olarak gösterilmeli"
27.03.2026 09:23
NTV - Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Dünya Kupası için son 90 dakika kaldı. Peki spor yazarları maç için ne dedi?
FİNALİN ADI: TÜRKİYE-KOSOVA
Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.
Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
HİÇ HATA YAPMADI
Arda Güler'in harika pasına mükemmel koşu yapan Ferdi'nin top kontrolü ve gol vuruşu stattaki herkesi sevinç yumağı haline getirdi. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 tercihinde Montella'yı haklı çıkardı. Çünkü İnter'in yıldızı oyunu yönettiği gibi kritik Rumen ataklarını orta alanda engelledi. Mert Müldür çalışkan, Barış Alper istekliydi. Kenan Yıldız çalışkanlığı ile ön plana çıkarken Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün yanı sıra atak başlangıçlarında yaptığı deparlar alkışlanacak güzellikteydi. Özellikle Arda top ayağındayken hiç hata yapmadı. Riske girmedi, bütün paslarını görerek bilerek vermeye özen gösterdi. (Levent Tüzemen-Sabah)
BU MAÇTAN ÇIKARILACAK 2 DERS
Beş gün sonra gideceğimiz deplasman için bence bu maçtan çıkarabileceğimiz iki ders var:
1-) Daha fazla şut atmalıyız. Arda’nın Hakan’ın özellikle ilk yarıda daha fazla denemesini beklerdik. Belki Orkun daha fazla dakika alabilir.
2-) En uçta Kerem formülünün işlerliğini tekrar gözden geçirmemiz lazım sanki. Acaba deplasmanda Deniz Gül’ün klasik dokuz numara oyununa, top tutuşuna daha fazla ihtiyacımız olur mu? Dün doğru zamanda golü bulup, daha fazlasına ihtiyaç duymadık ama finalde Deniz kartı da kullanılabilir. (Uğur Meleke-Hürriyet)
DERS OLARAK GÖSTERİLMELİ
Bu maçta bizimkilere bakalım... Kaledeki Uğurcan’la birlikte tüm savunma, soğukkanlı ve kusursuzdu. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu... Hepsi de üzerlerine düşen görevleri kusursuz yerine getirdiler. O nedenle gol öncesinde gerginliklerini atıp sakinleşerek topu daha akıllıca kullanmanın yollarını aradılar. 53. dakika bir ders olarak futbol eğitim programlarında sık sık gösterilmeli... Uzak mesafelerin golcüsü ve pasörü Arda Güler, Ferdi’ye öylesine muhteşem bir pas attı ki... Premier Lig’de tecrübesini ve klasını yükselten Kadıoğlu da topu iyi kontrol edip kalecinin de müdahale edemeyeceği bir vuruşla gecenin skoruna imzasını atıverdi. (Attila Gökçe - Milliyet)
KAPIYI KIRDIK
Arda Güler’in sahip olduğu yetenek, gerçekten normal değil. Kimsenin göremediğini görüyor, kimsenin atmaya cesaret edilmeyecek pasları müthiş bir öz güvenle atıyor. Müthiş bir hayal gücü var, onu yetenekleriyle buluşturduğunda ortaya sanat eseri goller çıkıyor. Maç boyunca araya su bile sızdırmayan Romanya savunmasına karşı, Ferdi’ye öyle bir pas attı ki; kilit olmuş maçı çözdü, deyim yerindeyse kapıyı kırdı. (Serkan Akcan - Fanatik)