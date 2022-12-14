Dünya Kupası'na veda eden Belçika'nın yıldızı Thibaut Courtois ile sevgilisi Mishel Gerzig tatilde

Dünya Kupası Katar 2022'ye veda eden Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois ile sevgilisi İsrailli model Mishel Gerzig soluğu Maldivler'de aldı.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift tatilden yansıyan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da yayınladı. Courtois'in Instagram'da 11.7 milyon takipçisi bulunuyor.
30 yaşındaki kaleci Chelsea'nin ardından kariyerine Real Madrid'de devam ediyor.
Courtois’in eski eşi Marta Dominguez’den bir oğlu ve bir kızı olmak üzere iki çocuğu var.
Belçikalı kaleci Courtois milli takımda kavga iddialarına ilişkin "Fas maçından sonra soyunma odasında hiçbir şey olmadı. Teknik direktör geldi ve birkaç dakika konuştu. Bana göre takımda hiçbir sorun yok" demişti.
İşte ikilinin tatillerinden yansıyan diğer kareler...