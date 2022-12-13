Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

YARI FİNALDE YİNE KAYBETMEDİ

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.