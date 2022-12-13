Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım Arjantin oldu.
Yarı finalde Hırvatistan'la karşılaşan Tangocular mücadeleyi 3-0 kazandı.
Arjantin'in gollerini 34. dakikada penaltıdan Lionel Messi ile 39 ve 69. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti.
Arjantin finalde Fransa-Fas mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.
"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.
1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.
Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.
35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.
Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.
Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.
Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.
Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.
Messi, kupada üç golün de pasını verdi.
Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.
Son 16 turunda Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarında 1, çeyrek finalde Brezilya karşısındaki seri atışlarda ise 2 gole izin veren kaleci Livakovic, "Tangocular"ın 3 golüne engel olamadı.