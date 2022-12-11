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Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 1

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 2

Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 3

Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 4

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 5

ARJANTİN-HIRVATİSTAN

Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - 6

FRANSA-FAS

Yarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

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