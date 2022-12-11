Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.
Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;
Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Yarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.