Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

FRANSA-FAS

Yarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.