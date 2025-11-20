Dünya Kupası'nı sadece izlemekle yetinecek 10 yıldız isim
20.11.2025 09:06
NTV - Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası'nda elemelerin sona ermesinin ardından turnuvaya katılma şansı kalmayan takımlarda büyük yıldızlar yer alıyor.
NTV
2026 Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi ve katılacak 48 takımdan 42'si belli oldu.
Play-off maçlarından gelecek olan 6 takımla birlikte ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacak olan ülkelerde birçok yıldız isim bulunuyor.
İşte Dünyas Kupası bileti alamayan ve organizasyonu evinden takip edecek olan 10 ülkeden 10 yıldız futbolcu:
Reuters
DOMINIK SZOBOSZLAI (MACARİSTAN)
Reuters
KHVICHA KVARATSKHELIA (GÜRCİSTAN)
Reuters
VICTOR OSIMHEN (NİJERYA)
AFP
SERHOU GUIRASSY (GİNE)
AFP
ALEXIS SANCHEZ (ŞİLİ)
AFP
BRYAN MBEUMO (KAMERUN)
AFP
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (GABON)
Reuters
DUSAN VLAHOVIC (SIRBİSTAN)
Reuters
KEYLOR NAVAS (KOSTA RİKA)
AFP