Dünya Kupası'nı sadece izlemekle yetinecek 10 yıldız isim

2026 Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi ve katılacak 48 takımdan 42'si belli oldu.

Play-off maçlarından gelecek olan 6 takımla birlikte ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacak olan ülkelerde birçok yıldız isim bulunuyor.

İşte Dünyas Kupası bileti alamayan ve organizasyonu evinden takip edecek olan 10 ülkeden 10 yıldız futbolcu: