Dünya Kupası'nı sadece izlemekle yetinecek 10 yıldız isim

20.11.2025 09:06

NTV - Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası'nda elemelerin sona ermesinin ardından turnuvaya katılma şansı kalmayan takımlarda büyük yıldızlar yer alıyor.

2026 Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi ve katılacak 48 takımdan 42'si belli oldu.

 

Play-off maçlarından gelecek olan 6 takımla birlikte ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacak olan ülkelerde birçok yıldız isim bulunuyor.

 

İşte Dünyas Kupası bileti alamayan ve organizasyonu evinden takip edecek olan 10 ülkeden 10 yıldız futbolcu:

DOMINIK SZOBOSZLAI (MACARİSTAN) 1
Reuters

DOMINIK SZOBOSZLAI (MACARİSTAN)

KHVICHA KVARATSKHELIA (GÜRCİSTAN) 2
Reuters

KHVICHA KVARATSKHELIA (GÜRCİSTAN)

VICTOR OSIMHEN (NİJERYA) 3
Reuters

VICTOR OSIMHEN (NİJERYA)

SERHOU GUIRASSY (GİNE) 4
AFP

SERHOU GUIRASSY (GİNE)

ALEXIS SANCHEZ (ŞİLİ) 5
AFP

ALEXIS SANCHEZ (ŞİLİ)

BRYAN MBEUMO (KAMERUN) 6
AFP

BRYAN MBEUMO (KAMERUN)

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (GABON) 7
AFP

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (GABON)

DUSAN VLAHOVIC (SIRBİSTAN) 8
Reuters

DUSAN VLAHOVIC (SIRBİSTAN)

KEYLOR NAVAS (KOSTA RİKA) 9
Reuters

KEYLOR NAVAS (KOSTA RİKA)

BENJAMIN SESKO (SLOVENYA) 10
AFP

BENJAMIN SESKO (SLOVENYA)