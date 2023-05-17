Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde

Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Dominik Livakovic için girişimlere başladı.
Yönetimin, 28 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle ön anlaşma sağladığı ve kulübü Dinamo Zagreb’le pazarlıkları sürdürdüğü iddia edildi.
Hırvat ekibi, ligde Sibenik’i ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazandı. Teknik direktör Igor Biscan, sürpriz bir kararla bu sezon Livakovic’i ilk kez yedek bıraktı.
Hırvat basını, Biscan’ın bu kararına dikkat çekerek, yıldız kalecinin transferinde sona gelindiği ve bu sebeple oynatılmamış olabileceğini yazdı.
Yıldız kaleci için İspanyol ekibi Villarreal de devrede.