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Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde

Dünya Kupası 2022 Katar'daki penaltı başarısı ve kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekerek yıldızlaşan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi.

Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde - 1

Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Dominik Livakovic için girişimlere başladı.

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Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde - 2

Yönetimin, 28 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle ön anlaşma sağladığı ve kulübü Dinamo Zagreb’le pazarlıkları sürdürdüğü iddia edildi.


Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde - 3

Hırvat ekibi, ligde Sibenik’i ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazandı. Teknik direktör Igor Biscan, sürpriz bir kararla bu sezon Livakovic’i ilk kez yedek bıraktı.


Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde - 4

Hırvat basını, Biscan’ın bu kararına dikkat çekerek, yıldız kalecinin transferinde sona gelindiği ve bu sebeple oynatılmamış olabileceğini yazdı.


Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Fenerbahçe'nin hedefinde - 5

Yıldız kaleci için İspanyol ekibi Villarreal de devrede.

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