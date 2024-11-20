Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü

90'lı yılların başında piyasaya çıkan bir oyun, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü. Yıllar geçtikçe Championship Manager'a olan tutku artarak devam etti. Günümüzde Football Manager adıyla varoluşunu sürdüren efsane oyunun bazı efsane karakterleri de vard. Maxim Tsigalko onlardan yalnızca biriydi...

Championship Manager'ın 01/02 serisinde Tsigalko oyunseverler için vazgeçilmez bir semboldü. Sezon boyunca onlarca gol atar, kolay kolay sakatlanmaz, her takıma uyum sağlar ve lig fark etmeksizin oynadığı takımı zaferlere taşırdı. Aradan yıllar geçse de asla unutulmadı. Tıpkı Temur Altunhan, Anatoliy Todorov ve diğerleri gibi...





