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Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü

Maxim Tsigalko, futbol menajerlik oyunu Championship Manager 01/02'de oyunseverlerin ilk transfer ettiği ve en çok gol atan oyuncuları arasında yer alıyor. Futbol hayatında CM 01-02'deki performansına ulaşamayan Tsigalko, 2020 yılında, 37 yaşında yokluk içinde hayatını kaybetmişti.

Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü - 1

90'lı yılların başında piyasaya çıkan bir oyun, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü. Yıllar geçtikçe Championship Manager'a olan tutku artarak devam etti. Günümüzde Football Manager adıyla varoluşunu sürdüren efsane oyunun bazı efsane karakterleri de vard. Maxim Tsigalko onlardan yalnızca biriydi...

Championship Manager'ın 01/02 serisinde Tsigalko oyunseverler için vazgeçilmez bir semboldü. Sezon boyunca onlarca gol atar, kolay kolay sakatlanmaz, her takıma uyum sağlar ve lig fark etmeksizin oynadığı takımı zaferlere taşırdı. Aradan yıllar geçse de asla unutulmadı. Tıpkı Temur Altunhan, Anatoliy Todorov ve diğerleri gibi...


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Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü - 2

Ancak Tsigalko'nun gerçek hayatı bambaşka bir rotada ilerledi. Futbolculuk kariyeri kısa ve başarısız geçti. Ülkesinin Dinamo Minsk takımında futbola başlayan Tsigalko, oyunda parladığı yıllarda henüz 18 yaşındaydı. Ancak kariyeri 2009'da, henüz 26 yaşındayken geçirdiği bir sakatlık sonrası tamamen bitti.

Oyun karakteri Tsigalko herkesin dilindeydi. Ancak Belarus'ta yaşamını sürdüren Maxim Tsigalko hakkında çok bilgi yoktu. Tsigalko'nun yaşantısı hakkında uzun yıllar herhangi bir şey yazılmamıştı. Ta ki birkaç yıl öncesine kadar... Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta, Belarus'a gitti ve Tsigalko ile konuştu. Belaruslu futbolcunun hayatı dramlarla doluydu.


Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü - 3

Yunan gazeteci Lefteris Danovasilis, 2018'de Minsk'e gidip onu buldu. Tsigalko, kendisiyle röportaj yapmaya gelen birilerini görünce heyecanlandı ve mutluluğunu saklamadı.

Ancak bir gerçek vardı. Dünya Tsigalko ile kupalar kaldırırken onun bundan haberi yoktu...

Tsigalko, "Kimse bana oyun hakkında bilgi vermedi. Ülkemde o zamanlar kimse bu oyunu bilmiyordu. Yıllar sonra bir Rus gazeteci bana oyundaki en popüler futbolcu olduğumu söylediğinde şok oldum. Oyunu gerçekten bilmiyordum. Daha sonra bundan iyi paralar kazanabileceğimi düşündüm fakat iş işten çoktan geçmişti." demişti.

Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü - 4

Çekingen bir karaktere sahip olan Tsigalko, futbolu neden ve nasıl bıraktığını söylerken devamında başına gelenleri de anlattı. Bir dönem inşaatta çalıştığını ancak vücudunun buna daha fazla dayanamadığını...

Tsigalko, "Futboldan emekli olduğumda kimse beni aramadı. İki çocuğum var ve tek istediğim bir işimin olması. Böylece ayağa kalkabilirim ve iyi bir baba olabilirim. Lütfen bunu dünyaya duyur, yardıma ihtiyacım var...'' ifadelerini kullanmıştı.

Dünya onu tanıyordu, o farkında değildi: Efsane futbolcu yokluk içinde öldü - 5

Tsigalko, kendisiyle röportaj yapıldığı dönemde işsizdi. Minsk sokaklarında hayatın yükü altında kalmış, futboldan para kazanamamış, inşaatlarda çalışmıştı. Belki de ilk kez bir gazeteciyle söyleşiyordu. Bunun çaresizliğiyle yardım istiyordu...

Tsigalko video oyunlarının popülerlik kazanmaya başladığı yıllarda sanal ortamda ün kazandı. Ancak kendisi bile durumun farkında değildi. Bugün olsa belki de milyonları aşkın takipçiye sahip bir sosyal medya fenomeni olabilirdi.

Dünyanın dört bir yanında hayrana sahip bir efsane, yokluk içinde yitip gitti. İnsanlar onun golleriyle bilgisayar başında sevinirken o, hayatta kalma savaşı veriyordu... Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.

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