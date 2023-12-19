Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz

"BU KUPAYI ALABİLECEĞİMİZE HEP İNANDIK"



Takım kaptanlarından Simge Aköz, 2016 yılından sonra kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İki Türk takımının finalde olması bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir şey. VakıfBank’ı da tebrik ediyoruz. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım olarak çok güzel bir performans ortaya koyduk. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Bu da bizi final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında geriye düşsek dahi bu inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Gerçekten bu kupayı alabileceğimize hep inandık. Çok güzel bir takım oyunu vardı ve geri dönüşü güzel oldu.” dedi.









