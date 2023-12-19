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Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü. Çin'in Şanghay kentinden İstanbul’a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde karşılama töreni düzenlendi. Voleybolda Türk takımlarının her zaman zirvede yer aldığını kaydeden Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Hem milli takımda hem de kulüplerde, dünyadaki ve Avrupa’daki bütün finaller Türk takımlarının oluyor. Tüm kulüpler, federasyon bunun için çabalıyor.” diye konuştu.

Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 1

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü. 

Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, gururlandıkları bir tablo olduğunu dile getirerek, “Kazanan taraf biz olduk, çok yakın bir maçtı. Çok muyluyuz kulübümüze ve ülkemize bu dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Çıktığımız her maçı ve kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye ligi, Türkiye kupası var, kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.


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Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 2

“HER ZAMAN ZİRVEDEYİZ”

Voleybolda Türk takımlarının her zaman zirvede yer aldığını kaydeden Ferhat Akbaş, “Hem milli takımda hem de kulüplerde, dünyadaki ve Avrupa’daki bütün finaller Türk takımlarının oluyor. Tüm kulüpler, federasyon bunun için çabalıyor.” diye konuştu.


Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 3

"BU KUPAYI ALABİLECEĞİMİZE HEP İNANDIK"

Takım kaptanlarından Simge Aköz, 2016 yılından sonra kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İki Türk takımının finalde olması bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir şey. VakıfBank’ı da tebrik ediyoruz. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım olarak çok güzel bir performans ortaya koyduk. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Bu da bizi final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında geriye düşsek dahi bu inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Gerçekten bu kupayı alabileceğimize hep inandık. Çok güzel bir takım oyunu vardı ve geri dönüşü güzel oldu.” dedi.




Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 4

"ÇOK UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUKTU"

Milli oyuncu Hande Baladın, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “Çok uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Takımdaki herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında iki Türk takımı final oynadı. VakıfBank’ı da tebrik ediyorum. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz.” açıklamasında bulundu.

Baladın, turnuvanın rüya takımına seçilememesiyle ilgili gelen bir soruya ise, “Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Her zaman bunun hayalini kurdum. Belki başka turnuvalara nasip olur, kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor” şeklinde cevap verdi.




Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 5

"DAHA ÇOK ALTIN MADALYA ALACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın tecrübeli isimlerinden Irina Voronkova, kazandıkları altın madalyanın başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu daha başlangıç diyebilirim. 7 senelik özlemi bitirdik. İnşallah devam edeceğiz. Daha çok altın madalya alacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. Türkiye her zaman arkamızda oldu, bunu orada çok iyi hissettik. Takıma, kulübe, herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.

İşte karşılamadan diğer kareler...

Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 6
Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 7
Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 8
Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz - 9
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