Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü: Her zaman zirvedeyiz
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü. Çin'in Şanghay kentinden İstanbul’a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde karşılama töreni düzenlendi. Voleybolda Türk takımlarının her zaman zirvede yer aldığını kaydeden Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Hem milli takımda hem de kulüplerde, dünyadaki ve Avrupa’daki bütün finaller Türk takımlarının oluyor. Tüm kulüpler, federasyon bunun için çabalıyor.” diye konuştu.
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü.
Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, gururlandıkları bir tablo olduğunu dile getirerek, “Kazanan taraf biz olduk, çok yakın bir maçtı. Çok muyluyuz kulübümüze ve ülkemize bu dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Çıktığımız her maçı ve kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye ligi, Türkiye kupası var, kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.