Dünya yıldızları şu andan itibaren bedava! Süper Lig devlerine 2026'nın ilk gününde transfer

01.01.2026 09:19

NTV - Haber Merkezi

Dünyada futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 2026 yılına girilmesiyle birlikte serbest statüye geçen futbolcular da belli oldu.

Ligler için ocak ayı tansfer dönemi yaklaşırken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü futbolcuların geleceği de merak edilmeye başlandı.

 

Kontratı sonlanacak isimler, 1 Ocak'tan (bugün) itibaren istediği takımla bonservissiz anlaşma sağlayabilecek.

 

İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular:

DAYOT UPAMECANO 1
Reuters

DAYOT UPAMECANO

Yaş: 27

Takım: Bayern Münih

Piyasa değeri: 60 milyon euro

MARC GUEHI 2
Reuters

MARC GUEHI

Yaş: 25

Takım: Crystal Palace

Piyasa değeri: 55 milyon euro

IBRAHIMA KONATE 3
Reuters

IBRAHIMA KONATE

Yaş: 26

Takım: Liverpool

Piyasa değeri: 50 milyon euro

DUSAN VLAHOVIC 4
Reuters

DUSAN VLAHOVIC

Yaş: 25

Takım: Juventus

Piyasa değeri: 35 milyon euro

BERNARDO SILVA 5
Reuters

BERNARDO SILVA

Yaş: 31

Takım: Manchester City

Piyasa değeri: 27 milyon euro

MIKE MAIGNAN 6
Reuters

MIKE MAIGNAN

Yaş: 30

Takım: Milan

Piyasa değeri: 25 milyon euro

JULIAN BRANDT 7
Reuters

JULIAN BRANDT

Yaş: 29

Takım: Borussia Dortmund

Piyasa değeri: 25 milyon euro

RUBEN NEVES 8
AFP

RUBEN NEVES

Yaş: 28

Takım: Al-Hilal

Piyasa değeri: 25 milyon euro

QUINTEN TIMBER 9
Reuters

QUINTEN TIMBER

Yaş: 24

Takım: Feyenoord

Piyasa değeri: 25 milyon euro

VITALIY MYKOLENKO 10
Reuters

VITALIY MYKOLENKO

Yaş: 26

Takım: Everton

Piyasa değeri: 25 milyon euro

LEON GORETZKA 11
Reuters

LEON GORETZKA

Yaş: 30

Takım: Bayern Münih

Piyasa değeri: 22 milyon euro

WESTON MCKENNIE 12
Reuters

WESTON MCKENNIE

Yaş: 27

Takım: Juventus

Piyasa değeri: 22 milyon euro

SERGE GNABRY 13
Reuters

SERGE GNABRY

Yaş: 30

Takım: Bayern Münih

Piyasa değeri: 22 milyon euro

RYAN SESSEGNON 14
Reuters

RYAN SESSEGNON

Yaş: 25

Takım: Fulham

Piyasa değeri: 20 milyon euro

JOHN STONES 15
Reuters

JOHN STONES

Yaş: 31

Takım: Manchester City

Piyasa değeri: 18 milyon euro

FABINHO 16
AFP

FABINHO

Yaş: 32

Takım: Al-Ittihad

Piyasa değeri: 15 milyon euro

YVES BISSOUMA 17
AFP

YVES BISSOUMA

Yaş: 29

Takım: Tottenham

Piyasa değeri: 15 milyon euro

FRANCK KESSIE 18
AFP

FRANCK KESSIE

Yaş: 28

Takım: Al-Ahli

Piyasa değeri: 14 milyon euro

ANTONIO RÜDIGER 19
Reuters

ANTONIO RÜDIGER

Yaş: 32

Takım: Real Madrid

Piyasa değeri: 12 milyon euro

ANDREW ROBERTSON 20
Reuters

ANDREW ROBERTSON

Yaş: 31

Takım: Liverpool

Piyasa değeri: 12 milyon euro

DAICHI KAMADA 21
Reuters

DAICHI KAMADA

Yaş: 29

Takım: Crystal Palace

Piyasa değeri: 12 milyon euro