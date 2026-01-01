Dünya yıldızları şu andan itibaren bedava! Süper Lig devlerine 2026'nın ilk gününde transfer
01.01.2026 09:19
NTV - Haber Merkezi
Dünyada futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 2026 yılına girilmesiyle birlikte serbest statüye geçen futbolcular da belli oldu.
Ligler için ocak ayı tansfer dönemi yaklaşırken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü futbolcuların geleceği de merak edilmeye başlandı.
Kontratı sonlanacak isimler, 1 Ocak'tan (bugün) itibaren istediği takımla bonservissiz anlaşma sağlayabilecek.
İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular:
DAYOT UPAMECANO
Yaş: 27
Takım: Bayern Münih
Piyasa değeri: 60 milyon euro
MARC GUEHI
Yaş: 25
Takım: Crystal Palace
Piyasa değeri: 55 milyon euro
IBRAHIMA KONATE
Yaş: 26
Takım: Liverpool
Piyasa değeri: 50 milyon euro
DUSAN VLAHOVIC
Yaş: 25
Takım: Juventus
Piyasa değeri: 35 milyon euro
BERNARDO SILVA
Yaş: 31
Takım: Manchester City
Piyasa değeri: 27 milyon euro
MIKE MAIGNAN
Yaş: 30
Takım: Milan
Piyasa değeri: 25 milyon euro
JULIAN BRANDT
Yaş: 29
Takım: Borussia Dortmund
Piyasa değeri: 25 milyon euro
RUBEN NEVES
Yaş: 28
Takım: Al-Hilal
Piyasa değeri: 25 milyon euro
QUINTEN TIMBER
Yaş: 24
Takım: Feyenoord
Piyasa değeri: 25 milyon euro
VITALIY MYKOLENKO
Yaş: 26
Takım: Everton
Piyasa değeri: 25 milyon euro
LEON GORETZKA
Yaş: 30
Takım: Bayern Münih
Piyasa değeri: 22 milyon euro
WESTON MCKENNIE
Yaş: 27
Takım: Juventus
Piyasa değeri: 22 milyon euro
SERGE GNABRY
Yaş: 30
Takım: Bayern Münih
Piyasa değeri: 22 milyon euro
RYAN SESSEGNON
Yaş: 25
Takım: Fulham
Piyasa değeri: 20 milyon euro
JOHN STONES
Yaş: 31
Takım: Manchester City
Piyasa değeri: 18 milyon euro
FABINHO
Yaş: 32
Takım: Al-Ittihad
Piyasa değeri: 15 milyon euro
YVES BISSOUMA
Yaş: 29
Takım: Tottenham
Piyasa değeri: 15 milyon euro
FRANCK KESSIE
Yaş: 28
Takım: Al-Ahli
Piyasa değeri: 14 milyon euro
ANTONIO RÜDIGER
Yaş: 32
Takım: Real Madrid
Piyasa değeri: 12 milyon euro
ANDREW ROBERTSON
Yaş: 31
Takım: Liverpool
Piyasa değeri: 12 milyon euro
DAICHI KAMADA
Yaş: 29
Takım: Crystal Palace
Piyasa değeri: 12 milyon euro