Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı

Rio Ferdinand'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Real Madrid'in sorunu var. Kroos emekli ve Modric gittikçe gençleşmiyor. Bu takımın kontrolcüye, manipülatöre ve takım ritmini düzenleyici birine ihtiyacı var. Harika oyuncuları var fakat bu oyuncular arasında saydığım önemli özellikleri taşıyan bir futbolcu yok. Arda Güler... Genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir ama bazı oyuncuların (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb) iyi bir fiziğe ihtiyacı yok. Ona zaman ve doğru yapı verilirse Real Madrid takımının ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir!"