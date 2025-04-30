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Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı

İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Carlo Ancelotti'nin bu sezon forma şansı vermekten imtina ettiği genç yıldız için İngiliz futbolunun efsanesi Rio Ferdinand ve İspanyol basınından dikkat çeken yorumlar geldi.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 1

İspanya La Liga'da zirvenin 4 puan gerisinde olan, Kral Kupası finalinde Barcelona'ya kaybeden ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e elenen Real Madrid, bu sezon tam anlamıyla kabusu yaşıyor.

Beklenen performanstan uzak kalan dev kulüpte Arda Güler krizi de yaşanıyor.

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Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 2

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermekten imtina ettiği genç yıldız, takımının La Liga'da oynadığı Getafe maçına ilk 11'de başlamış ve 1-0 biten maçta galibiyeti getiren golü attı.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 3

Kral Kupası finalinde ise 55. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, 77. dakikada Tchouameni'nin attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 4

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi savunma oyuncularından biri olan dünyaca ünlü efsane Rio Ferdinand, yaptığı paylaşımla Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'i nasıl oynatması gerektiğini anlattı.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 5

Rio Ferdinand'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid'in sorunu var. Kroos emekli ve Modric gittikçe gençleşmiyor. Bu takımın kontrolcüye, manipülatöre ve takım ritmini düzenleyici birine ihtiyacı var. Harika oyuncuları var fakat bu oyuncular arasında saydığım önemli özellikleri taşıyan bir futbolcu yok. Arda Güler... Genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir ama bazı oyuncuların (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb) iyi bir fiziğe ihtiyacı yok. Ona zaman ve doğru yapı verilirse Real Madrid takımının ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir!"

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 6

El Confidencial’de yer alan haberde ise Arda Güler'in Real Madrid kadrosunun en saf ve parlak yeteneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 7

Haberin devamında kadronun kilit parçası olabilecek seviyede olan milli yıldızın, Ancelotti'nin takıntısı nedeniyle yalnızca kritik anlarda hatırlandığına vurgu yapıldı.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 8
Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 9

Ayrıca Real Madrid’in bu sezon beklenen seviyenin gerisinde kalmasının nedenlerinden birinin, Ancelotti’nin Arda Güler gibi bir elması değerlendirememesi olarak gösterildi.

Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı - 10
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