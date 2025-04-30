Dünyaca ünlü efsaneden Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: Carlo Ancelotti'ye tek tek anlattı
İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Carlo Ancelotti'nin bu sezon forma şansı vermekten imtina ettiği genç yıldız için İngiliz futbolunun efsanesi Rio Ferdinand ve İspanyol basınından dikkat çeken yorumlar geldi.
İspanya La Liga'da zirvenin 4 puan gerisinde olan, Kral Kupası finalinde Barcelona'ya kaybeden ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e elenen Real Madrid, bu sezon tam anlamıyla kabusu yaşıyor.
Beklenen performanstan uzak kalan dev kulüpte Arda Güler krizi de yaşanıyor.