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Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe, daha önce birçok kez olduğu gibi yeniden bir transfer için karşı karşıya gelebilir. Adı Süper Lig'in iki deviyle anılan ve Manchester City'den ayrılacağı resmileşen Kevin De Bruyne, geleceği için önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 1

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışı devam ederken, iki takım transferde de karşı karşıya gelmek üzere.

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Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 2

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Kevin De Bruyne'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürülmüştü.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 3

Avrupa basınında çokça yazılan bu iddialar sonrası Belçikalı orta saha oyuncusu da sessizliğini bozdu ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 4

Manchester City'nin Crystal Palace'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen De Bruyne, maç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 5

"DİNLEMEYE HAZIRIM"

"Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz."

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 6

"SÜREÇ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

"İngiltere'de kalır mıyım, bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım" - 7
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