Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım"

"SÜREÇ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

"İngiltere'de kalır mıyım, bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim.