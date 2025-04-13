Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesajı verdi: "Dinlemeye hazırım"
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe, daha önce birçok kez olduğu gibi yeniden bir transfer için karşı karşıya gelebilir. Adı Süper Lig'in iki deviyle anılan ve Manchester City'den ayrılacağı resmileşen Kevin De Bruyne, geleceği için önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışı devam ederken, iki takım transferde de karşı karşıya gelmek üzere.