Dünyaca ünlü yıldızlar, tek kuruş ödemeden Süper Lig'e! 1 Ocak'ta başlıyor

17.12.2025 18:10

NTV - Haber Merkezi

Dünyada futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte istediği takımla anlaşabilecek olan futbolcular ön plana çıktı.

Dünyaca ünlü yıldızlar, tek kuruş ödemeden Süper Lig'e! 1 Ocak'ta başlıyor
NTV

Ligler için ocak ayı tansfer dönemi yaklaşırken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü futbolcuların geleceği de merak edilmeye başlandı.

 

Kontratı sonlanacak isimler, 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla bonservissiz anlaşma sağlayabilecek.

 

İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular:

DAYOT UPAMECANO 1
Reuters

DAYOT UPAMECANO

Yaş: 27

Takım: Bayern Münih

Piyasa değeri: 60 milyon euro

MARC GUEHI 2
Reuters

MARC GUEHI

Yaş: 25

Takım: Crystal Palace

Piyasa değeri: 55 milyon euro

IBRAHIMA KONATE 3
Reuters

IBRAHIMA KONATE

Yaş: 26

Takım: Liverpool

Piyasa değeri: 50 milyon euro

DUSAN VLAHOVIC 4
Reuters

DUSAN VLAHOVIC

Yaş: 25

Takım: Juventus

Piyasa değeri: 35 milyon euro

BERNARDO SILVA 5
Reuters

BERNARDO SILVA

Yaş: 31

Takım: Manchester City

Piyasa değeri: 27 milyon euro

MIKE MAIGNAN 6
Reuters

MIKE MAIGNAN

Yaş: 30

Takım: Milan

Piyasa değeri: 25 milyon euro

JULIAN BRANDT 7
Reuters

JULIAN BRANDT

Yaş: 29

Takım: Borussia Dortmund

Piyasa değeri: 25 milyon euro

RUBEN NEVES 8
AFP

RUBEN NEVES

Yaş: 28

Takım: Al-Hilal

Piyasa değeri: 25 milyon euro

QUINTEN TIMBER 9
Reuters

QUINTEN TIMBER

Yaş: 24

Takım: Feyenoord

Piyasa değeri: 25 milyon euro

VITALIY MYKOLENKO 10
Reuters

VITALIY MYKOLENKO

Yaş: 26

Takım: Everton

Piyasa değeri: 25 milyon euro

LEON GORETZKA 11
Reuters

LEON GORETZKA

Yaş: 30

Takım: Bayern Münih

Piyasa değeri: 22 milyon euro

WESTON MCKENNIE 12
Reuters

WESTON MCKENNIE

Yaş: 27

Takım: Juventus

Piyasa değeri: 22 milyon euro

SERGE GNABRY 13
Reuters

SERGE GNABRY

Yaş: 30

Takım: Bayern Münih

Piyasa değeri: 22 milyon euro

RYAN SESSEGNON 14
Reuters

RYAN SESSEGNON

Yaş: 25

Takım: Fulham

Piyasa değeri: 20 milyon euro

JOHN STONES 15
Reuters

JOHN STONES

Yaş: 31

Takım: Manchester City

Piyasa değeri: 18 milyon euro

FABINHO 16
AFP

FABINHO

Yaş: 32

Takım: Al-Ittihad

Piyasa değeri: 15 milyon euro

YVES BISSOUMA 17
AFP

YVES BISSOUMA

Yaş: 29

Takım: Tottenham

Piyasa değeri: 15 milyon euro

FRANCK KESSIE 18
AFP

FRANCK KESSIE

Yaş: 28

Takım: Al-Ahli

Piyasa değeri: 14 milyon euro

ANTONIO RÜDIGER 19
Reuters

ANTONIO RÜDIGER

Yaş: 32

Takım: Real Madrid

Piyasa değeri: 12 milyon euro

 

ANDREW ROBERTSON 20
Reuters

ANDREW ROBERTSON

Yaş: 31

Takım: Liverpool

Piyasa değeri: 12 milyon euro

DAICHI KAMADA 21
Reuters

DAICHI KAMADA

Yaş: 29

Takım: Crystal Palace

Piyasa değeri: 12 milyon euro