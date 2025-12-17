Dünyaca ünlü yıldızlar, tek kuruş ödemeden Süper Lig'e! 1 Ocak'ta başlıyor

Ligler için ocak ayı tansfer dönemi yaklaşırken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü futbolcuların geleceği de merak edilmeye başlandı.

Kontratı sonlanacak isimler, 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla bonservissiz anlaşma sağlayabilecek.

İşte sözleşmesi bitecek olan futbolcular: