Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da zafer Kansas City Chiefs’i 40-22 mağlup eden Philadelphia Eagles takımının oldu. Filistin protestosunun da yapıldığı maça Beyonce'dan Taylor Swift'e dünyaca ünlü yıldızlar akın etti. İşte Super Bowl'dan ayrıntılar ve geceye katılan yıldız isimler...
ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Süper Bowl karşılaşması sonuçlandı.
Mücadele New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'da oynandı.