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Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da zafer Kansas City Chiefs’i 40-22 mağlup eden Philadelphia Eagles takımının oldu. Filistin protestosunun da yapıldığı maça Beyonce'dan Taylor Swift'e dünyaca ünlü yıldızlar akın etti. İşte Super Bowl'dan ayrıntılar ve geceye katılan yıldız isimler...

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 1

ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Süper Bowl karşılaşması sonuçlandı.

Mücadele New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'da oynandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 2

Maçta Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles karşılaştı.

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 3

Daha önce 2017'de şampiyon olan Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs’i 40-22 mağlup ederek birkez daha zafere ulaştı.

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 4

Gecede Rapçi Kendrick Lamar, SZA ve Samuel L. Jackson sahne aldı.

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 5

Devre arasındaki gösteride dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 6

GECEYE KATILAN ÜNLÜLER

ABD Başkanı Donald Trump

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 7

Taylor Swift

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 8

Lady Gaga

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 9

Pete Davidson-Kevin Costner

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 10

Bradley Cooper

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 11

Kevin Costner

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 12

Michael Blackson

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 13

Serena Williams

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 14

Jay-Z-Beyonce

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 15
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 16

Tinashe

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 17

Louis Tomlinson

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 18

GECEDEN DİĞER KARELER

Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 19
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 20
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 21
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 22
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 23
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 24
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 25
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 26
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 27
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 28
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği Super Bowl'da şampiyon belli oldu - 29
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