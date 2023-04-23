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Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede

Uluslararası Spor Araştırma Merkezi (CIES), son 3 yılda en çok penaltı kazanan kulüpleri açıkladı. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray listede yer aldı.

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 1

Uluslararası Spor Araştırma Merkezi (CIES), 1 Ocak 2020'den itibaren dünya üzerindeki 75 futbol liginde penaltıları araştırdı ve kamuoyu ile paylaştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 2

CIES'e göre Mısır'da her 172 dakikada bir, Suudi Arabistan Ligi'nde her 187 dakikada bir, Serie A'da her 235 dakikada bir hakemler penaltı noktasını işaret ediyor. Süper Lig'de ise her 214 dakikada bir penaltı kararı veriliyor.

Kulüp bazında dünyada en çok penaltı kazanan futbol kulübü Kosta Rika takımı CS Herediano oldu. Türkiye'de Fenerbahçe 4, Galatasaray ise 8. sırada yer aldı.

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 3

EN ÇOK PENALTI KAZANAN KULÜPLER

Al Hilal - 38

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 4

Paok - 38

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 5

Galatasaray - 38

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 6

Al Nassr - 39

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 7

Deportivo Cali - 40

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 8

Porto - 41

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 9

Fenerbahçe - 41

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 10

Zamalek - 43

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 11

Hajduk Split - 43

Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede - 12

CS Herediano - 44

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