Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar açıklandı: Fenerbahçe ve Galatasaray listede

CIES'e göre Mısır'da her 172 dakikada bir, Suudi Arabistan Ligi'nde her 187 dakikada bir, Serie A'da her 235 dakikada bir hakemler penaltı noktasını işaret ediyor. Süper Lig'de ise her 214 dakikada bir penaltı kararı veriliyor.



Kulüp bazında dünyada en çok penaltı kazanan futbol kulübü Kosta Rika takımı CS Herediano oldu. Türkiye'de Fenerbahçe 4, Galatasaray ise 8. sırada yer aldı.