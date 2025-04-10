Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var

Futbolun olmazsa olmaz gerçeklerinden biri de hiç şüphesiz ki taraftarlar...



Alman istatistik kurumu Statista, bu durumdan yola çıkarak dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri sıraladı.



Listede Türkiye'den üç kulüp yer aldı. Ayrıca listenin hazırlık aşamasında tribün doluluk oranları, sosyal medya hesapları, anlık etkileşimler ve küresel satışların baz alındığı kaydedildi.



İşte en çok taraftarı olan kulüpler: