Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var
Dünya futbolunda değişim ve gelişim her geçen gün artarak devam ederken, kulüplerin de popülerliğiyle birlikte taraftar sayısında yükseliş yaşanıyor. Camiaların tanınırlığının ardından en çok taraftarı olan kulüpler de belli oldu, listede Türkiye'den üç takım yer aldı.
Futbolun olmazsa olmaz gerçeklerinden biri de hiç şüphesiz ki taraftarlar...
Alman istatistik kurumu Statista, bu durumdan yola çıkarak dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri sıraladı.
Listede Türkiye'den üç kulüp yer aldı. Ayrıca listenin hazırlık aşamasında tribün doluluk oranları, sosyal medya hesapları, anlık etkileşimler ve küresel satışların baz alındığı kaydedildi.
İşte en çok taraftarı olan kulüpler: