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Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var

Dünya futbolunda değişim ve gelişim her geçen gün artarak devam ederken, kulüplerin de popülerliğiyle birlikte taraftar sayısında yükseliş yaşanıyor. Camiaların tanınırlığının ardından en çok taraftarı olan kulüpler de belli oldu, listede Türkiye'den üç takım yer aldı.

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 1

Futbolun olmazsa olmaz gerçeklerinden biri de hiç şüphesiz ki taraftarlar...

Alman istatistik kurumu Statista, bu durumdan yola çıkarak dünya üzerinde en çok taraftarı olan kulüpleri sıraladı.

Listede Türkiye'den üç kulüp yer aldı. Ayrıca listenin hazırlık aşamasında tribün doluluk oranları, sosyal medya hesapları, anlık etkileşimler ve küresel satışların baz alındığı kaydedildi.

İşte en çok taraftarı olan kulüpler:

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 2

1 - REAL MADRİD

500 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 3

2 - BARCELONA

450 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 4

3 - MANCHESTER UNITED

450 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 5

4 - LIVERPOOL

400 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 6

5 - BAYERN MÜNİH

300 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 7

6 - MİLAN

200 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 8

7 - JUVENTUS

150 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 9

8 - ARSENAL

150 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 10

9 - INTER

150 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 11

10 - PSG

100 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 12

11 - CHELSEA

100 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 13

12 - BORUSSIA DORTMUND

80 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 14

13 - FLAMENGO

40 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 15

14 - GALATASARAY

35 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 16

15 - SAO PAULO

35 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 17

16 - FENERBAHÇE

30 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 18

17 - BOCA JUNIORS

30 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 19

18 - RIVER PLATE

30 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 20

19 - BEŞİKTAŞ

20 MİLYON

Dünyada en çok taraftarı olan kulüpler belli oldu: Listede Türkiye'den üç takım var - 21

20 - CORINTHIANS

20 MİLYON

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