Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim!

TYSON'DAN PAUL'A TOKAT

Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken sosyal medyada gündem oldu.



Konuyla ilgili konuşan Paul, kendisini Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a benzeterek, "Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı.