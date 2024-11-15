Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim!
Geri sayım başlayan ve tüm dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson ve Jake Paul tartıya çıktı. Burada Tyson, rakibi Paul'a tokat attı. Paul, olayın ardından "Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim!" açıklaması yaptı.
Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı.
Tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson'ın Jake Paul'a tokat atması gündem oldu.