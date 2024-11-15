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Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim!

Geri sayım başlayan ve tüm dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson ve Jake Paul tartıya çıktı. Burada Tyson, rakibi Paul'a tokat attı. Paul, olayın ardından "Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim!" açıklaması yaptı.

Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 1

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı.

Tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson'ın Jake Paul'a tokat atması gündem oldu.


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Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 2

TYSON'DAN PAUL'A TOKAT

Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili konuşan Paul, kendisini Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a benzeterek, "Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 3

Sosyal medyada yer alan videoda Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü.

Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 4

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.


Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 5

Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.


Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 6

NEREDE YAYINLANACAK?

Hake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 7

Mücadele dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

Dünyanın beklediği boks maçı öncesi Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat: Bana vurdu ve kaçtı, onu öldüreceğim! - 8
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