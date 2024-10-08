Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular
En değerli Türk futbolcular listesi, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından belli oldu. Futbol ve futbolcularla ilgili uluslararası çapta istatiksel araştırmalar yapan CIES, 2024 yılının en değerli 10 Türk futbolcusunu açıkladı. İşte uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular.
Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcu listesi, Fransa'da bulunan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan istatistik araştırması sonucunda belli oldu.
İşte en değerli 10 Türk futbolcu;