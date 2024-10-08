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Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular

En değerli Türk futbolcular listesi, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından belli oldu. Futbol ve futbolcularla ilgili uluslararası çapta istatiksel araştırmalar yapan CIES, 2024 yılının en değerli 10 Türk futbolcusunu açıkladı. İşte uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular.

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 1

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcu listesi, Fransa'da bulunan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan istatistik araştırması sonucunda belli oldu.

İşte en değerli 10 Türk futbolcu;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 2

10- OZAN KABAK (HOFFENHEIM) - 15.1 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 3

9- CAN UZUN (FRANKFURT) - 20.1 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 4

8- BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY) - 26.3 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 5

7- SEMİH KILIÇSOY (BEŞİKTAŞ) - 27.6 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 6

6- FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON) - 31.2 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 7

5- KEREM AKTÜRKOĞLU (BENFİCA) - 35.4 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 8

4- HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER) - 40 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 9

3- ORKUN KÖKÇÜ (BENFİCA) - 43.2 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 10

2- KENAN YILDIZ (JUVENTUS) - 62.6 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu! Uluslararası çapta piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular - 11

1- ARDA GÜLER (REAL MADRİD) - 73.2 MİLYON EURO

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