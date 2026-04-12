Dünyanın en değerli Türk takımları belli oldu: Süper Lig ekipleri kaçıncı sırada?

12.04.2026 14:23

Aydın Kayar

Dünyanın en değerli futbol kulüpleri listesi, 2026 yılının Transfermarkt ve CIES verileri ışığında Nisan ayı güncellemeleriyle yeniden şekillendi. Real Madrid ve Manchester City'nin "1 Milyar Euro" barajını domine ettiği listede, Süper Lig ekiplerinin dünya arenasındaki yeri büyük merak konusu oldu.

Dünya futbolunun en değerli takımları yeniden belirlendi. Real Madrid ve Manchester City'nin zirve mücadelesi sürerken, Süper Lig'den hangi takımların ilk 100'e girdiği merak konusu oldu. Galatasaray'ın kadro değeri ne kadar? Fenerbahçe ve Beşiktaş listede kaçıncı sırada?

 

İşte dünya futbolunun milyar Euro'luk dev listesi ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri:

1- Real Madrid 1.34 milyar Euro

2- Manchester City 1.31 milyar Euro

3- Arsenal 1.23 milyar Euro

4- Paris Saint-Germain 1.21 milyar Euro

5- Barcelona 1.17 milyar Euro

6- Chelsea 1.16 milyar Euro

7- Liverpool 1.02 milyar Euro

8- Bayern Münih 965.95 milyon Euro

9- Tottenham Hotspur 802.50 milyon Euro

10- Manchester United 747.15 milyon Euro

42- Galatasaray 344.75 milyon Euro

53- Fenerbahçe 247.80 milyon Euro

70- Beşiktaş 185.10 milyon Euro