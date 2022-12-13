NTV.COM.TR’ye geri dön

Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınan futbolcu Ana Maria Markovic 'seksi' sıfatını reddettiğini vurgulayarak futbolculuğuyla gündeme gelmek istediğini ifade etti.

Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 1

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınan Ana Maria Markovic açıklamalarda bulundu.


Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 2

Hırvat futbolcu Markovic "Fiziğim ve görünüşümle değil futbolumla gündemde olmak istiyorum" dedi.


Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 3

23 yaşındaki futbolcu 'seksi' sıfatını reddettiğini vurguladı.


Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 4

Kariyerine İsviçre'nin Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda devam eden Markovic, gelecekte ise İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.


Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 5

Hırvatistan Milli Takım forması da giyen Markovic'in Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.


Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 6

İşte Ana Maria Markovic'in Instagram paylaşımlarından öne çıkan kareler...

Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 7
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 8
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 9
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 10
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 11
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 12
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 13
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 14
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 15
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 16
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 17
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 18
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 19
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 20
Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum - 21

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER