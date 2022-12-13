Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria Markovic: Futbolumla konuşulmak istiyorum

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınan Ana Maria Markovic açıklamalarda bulundu.
Hırvat futbolcu Markovic "Fiziğim ve görünüşümle değil futbolumla gündemde olmak istiyorum" dedi.
23 yaşındaki futbolcu 'seksi' sıfatını reddettiğini vurguladı.
Kariyerine İsviçre'nin Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda devam eden Markovic, gelecekte ise İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.
Hırvatistan Milli Takım forması da giyen Markovic'in Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.
İşte Ana Maria Markovic'in Instagram paylaşımlarından öne çıkan kareler...