Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var
Dünya futbolunda değişim ve gelişim her geçen gün devam ederken, genç yıldız adayları da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi, 20 yaş altı futbolcular arasında dünyanın en iyi 10 ismini sıraladı. Listede 2 de Türk futbolcu yer aldı.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.