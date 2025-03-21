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Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var

Dünya futbolunda değişim ve gelişim her geçen gün devam ederken, genç yıldız adayları da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi, 20 yaş altı futbolcular arasında dünyanın en iyi 10 ismini sıraladı. Listede 2 de Türk futbolcu yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 1

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 2

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 3

Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi. Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 4

GEOVANY QUENDA

Kulüp: Sporting Lizbon
Puan: 82.2

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 5

CAN UZUN

Kulüp: Eintracht Frankfurt
Puan: 82.3

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 6

ESTEVAO WILLIAN

Kulüp: Palmeiras
Puan: 83.2

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 7

MARTIM FERNANDES

Kulüp: Porto
Puan: 83.5

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 8

DEAN HUIJSEN

Kulüp: Bournemouth
Puan: 84.3

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 9

KENAN YILDIZ

Kulüp: Juventus
Puan: 85.7

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 10

PAU CUBARSI

Kulüp: Barcelona
Puan: 86.3

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 11

DESIRE DOUE

Kulüp: Paris Saint-Germain
Puan: 88.2

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 12

CONRAD HARDER

Kulüp: Sporting Lizbon
Puan: 88.4

Dünyanın en iyi 10 genç futbolcusu listelendi: Sıralamada 2 de Türk var - 13

LAMINE YAMAL

Kulüp: Barcelona
Puan: 90.8

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