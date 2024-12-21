Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk
Dünyada 2024 yılının en iyi futbolcuları seçildi. Guardian'ın derlediği rapora göre; Süper Lig'den bir futbolcu listede yer alırken bir Türk futbolcuya da en iyiler arasında yer verildi. İşte yılın en iyi futbolcuları listesi...
Dünya futbolunda 2024'ün en iyileri seçildi.
Ballon d'Or'u kazanan Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri listenin zirvesinde yer aldı.
Süper Lig'den Galatasaraylı Victor Osimhen'in de yer aldığı listede Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da kendisine yer buldu.