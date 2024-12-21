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Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk

Dünyada 2024 yılının en iyi futbolcuları seçildi. Guardian'ın derlediği rapora göre; Süper Lig'den bir futbolcu listede yer alırken bir Türk futbolcuya da en iyiler arasında yer verildi. İşte yılın en iyi futbolcuları listesi...

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 1

Dünya futbolunda 2024'ün en iyileri seçildi.

Ballon d'Or'u kazanan Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri listenin zirvesinde yer aldı.

Süper Lig'den Galatasaraylı Victor Osimhen'in de yer aldığı listede Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da kendisine yer buldu.

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Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 2

74 - Victor Osimhen

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 3

32 - Hakan Çalhanoğlu

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 4

10 - Kylian Mbappe

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 5

9 - Dani Carvajalü

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 6

8 - Florian Wirtz

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 7

7 - Lautaro Martinez

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 8

6 - Harry Kane

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 9

5 - Jude Bellingham

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 10

4 - Lamine Yamal

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 11

3 - Erling Haaland

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 12

2 - Vinicius Jr.

Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Yılın listesinde Tek Türk - 13

1 - Rodri

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