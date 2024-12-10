Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 ile 30 Kasım 2024 arasındaki performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını belirledi. Listede Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girmeyi başardı. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'un ise 15 sıra birden düşmesi dikkat çekti. İşte IFFHS tarafından güncellenen dünyanın en iyi takımları listesi.
2024 yılında dünyanın en iyi takımları sıralaması belli oldu. "Dört Büyükler"den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sıralamada yükseliş gösterirken, Trabzonspor 15 sıra birden geriledi. Başakşehir'in ise 23 basamak birden yükselmesi dikkat çekti.
İşte IFFHS tarafından güncellenen bu prestijli listede Türk takımlarının sıralamadaki yeri;