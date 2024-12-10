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Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023 ile 30 Kasım 2024 arasındaki performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını belirledi. Listede Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girmeyi başardı. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'un ise 15 sıra birden düşmesi dikkat çekti. İşte IFFHS tarafından güncellenen dünyanın en iyi takımları listesi.

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 1

2024 yılında dünyanın en iyi takımları sıralaması belli oldu. "Dört Büyükler"den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sıralamada yükseliş gösterirken, Trabzonspor 15 sıra birden geriledi. Başakşehir'in ise 23 basamak birden yükselmesi dikkat çekti.

İşte IFFHS tarafından güncellenen bu prestijli listede Türk takımlarının sıralamadaki yeri;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 2

1. REAL MADRİD

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 3

2. ATALANTA

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 4

3. BAYER LEVERKUSEN

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 5

4. MANCHESTER CİTY

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 6

5. BOTAFOGO

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 7

6. LİVERPOOL

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 8

7. BARCELONA

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 9

8. BORUSSİA DORTMUND

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 10

9. FLAMENGO

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 11

10. INTER

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 12

29. FENERBAHÇE (5 BASAMAK YÜKSELDİ)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 13

40. GALATASARAY (4 BASAMAK YÜKSELDİ)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 14

83. BEŞİKTAŞ (9 BASAMAK YÜKSELDİ)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 15

106. BAŞAKŞEHİR (23 BASAMAK YÜKSELDİ)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 16

132. TRABZONSPOR (15 BASAMAK GERİLEDİ)

Dünyanın en iyi takımları belli oldu 2024: Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girdi - 17

242. SAMSUNSPOR (YERİ DEĞİŞMEDİ)

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