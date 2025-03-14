Dünyanın en iyi takımları listesi 2025 güncellendi: Türkiye'den tek kulüp ilk 25'te yer aldı

Dünyanın en iyi takımları listesi 2025 yılında yeniden güncellendi ve yeni sıralama belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada gerilerken, Fenerbahçe tam 11 sıra birden yükselerek, Türkiye'de yükselişe geçen tek kulüp oldu.



İşte IFFHS tarafından güncellenen bu prestijli listede Türk takımlarının sıralamadaki yeri;