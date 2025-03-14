Dünyanın en iyi takımları listesi 2025 güncellendi: Türkiye'den tek kulüp ilk 25'te yer aldı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki kulüp performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını belirledi. Listede Türkiye'den tek kulüp ilk 30'a girmeyi başardı ve tam 11 sıra birden yükseldi. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ın 15 sıra ve Trabzonspor'un 35 sıra birden geriye düşmesi dikkat çekti. İşte IFFHS tarafından 2025 yılında güncellenen dünyanın en iyi takımları listesi.
Dünyanın en iyi takımları listesi 2025 yılında yeniden güncellendi ve yeni sıralama belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada gerilerken, Fenerbahçe tam 11 sıra birden yükselerek, Türkiye'de yükselişe geçen tek kulüp oldu.
İşte IFFHS tarafından güncellenen bu prestijli listede Türk takımlarının sıralamadaki yeri;