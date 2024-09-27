"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi)

"SAVUNMADA ÇOK EKSİK HÜCUMDA HİÇ YOKTU"

"Beşiktaş dün savunmada çok hata yaptı, rakibe kolay teslim oldu. Hücumda da son derece etkisizdi. Maçı isabetli şut atmadan tamamladı. UEFA Avrupa Liginin yeni formatında gol averajı da önemli ve bu lig bittiği zaman birçok takım aynı puanlarla tamamlayacak ve o zaman genel averaj (gol farkı) devreye girecek. 4-0’lık yenilgi bu açıdan da olumsuz. Ajax, dün maça çekingen başladı ancak sonradan oyun içinde elde ettiği özgüven ile Beşiktaş’a büyük üstünlük kurdular. Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartmalı. Van Bronckhorst daha sert ve sıkı bir takım inşa etmeli. Ayrıca Beşiktaş, kale önünde derin savunma konusunda da sorunlar yaşıyor. Kanatları kapatamıyor. Dün gece sezonun ilk dersini almak zorunda kaldığı önemli bir sınavı geride bıraktı siyah beyazlılar. Yoğun maç takvimi böyle giderse Beşiktaş’ı çok yaralar."

Güntekin Onay | HÜRRİYET