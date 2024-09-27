"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından spor yazarları siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.
"DÜNYANIN EN PAHALI KORKULUĞU"
"İlk yarı boyunca iki stoper Baas ve Şutalo defalarca geriden dikey driplinglerle çok rahat çıktılar. Rakip gelirken karşılaması gereken sözde pivotu çiftleyen Onana ne yaptı: 16’da Fitz Jim’den bir çalım yedi ki geçen sezon 2. Amatör’de çalıştırdığım Boğaziçi’nin hiçbir oyuncusu asla o kadar amatörce çalım yemediler! Giovanni hocam değişikliklerde çok fena geç kalınca 55. dakikada 3 farklı yenik duruma çoktan düşmüştük! Devre başlar başlamaz Beşiktaş yine top çıkartırken hata yapmış, Ajax’lılar ortada nasıl olsa 4 milyon Avro’ya kaskallanmış korkuluk var rahatlığıyla yine merkezden bomboş gelip golü atmıştı. Sevgili Giovanni hocam, kısa sürede çok güzel işler yaptın ancak dünkü başlangıç 11’inde adeta pasta yaparken hamur yerine süpürge otu kullanmak benzeri bir hata yaparak dünyanın en pahalı korkuluğunu 6 numarada başlattın. Lütfen tekrar etme!"
Ali Ece | FANATİK