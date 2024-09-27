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"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından spor yazarları siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.

"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 1

"DÜNYANIN EN PAHALI KORKULUĞU"

"İlk yarı boyunca iki stoper Baas ve Şutalo defalarca geriden dikey driplinglerle çok rahat çıktılar. Rakip gelirken karşılaması gereken sözde pivotu çiftleyen Onana ne yaptı: 16’da Fitz Jim’den bir çalım yedi ki geçen sezon 2. Amatör’de çalıştırdığım Boğaziçi’nin hiçbir oyuncusu asla o kadar amatörce çalım yemediler! Giovanni hocam değişikliklerde çok fena geç kalınca 55. dakikada 3 farklı yenik duruma çoktan düşmüştük! Devre başlar başlamaz Beşiktaş yine top çıkartırken hata yapmış, Ajax’lılar ortada nasıl olsa 4 milyon Avro’ya kaskallanmış korkuluk var rahatlığıyla yine merkezden bomboş gelip golü atmıştı. Sevgili Giovanni hocam, kısa sürede çok güzel işler yaptın ancak dünkü başlangıç 11’inde adeta pasta yaparken hamur yerine süpürge otu kullanmak benzeri bir hata yaparak dünyanın en pahalı korkuluğunu 6 numarada başlattın. Lütfen tekrar etme!"

Ali Ece | FANATİK

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 2

"SAVUNMADA ÇOK EKSİK HÜCUMDA HİÇ YOKTU"

"Beşiktaş dün savunmada çok hata yaptı, rakibe kolay teslim oldu. Hücumda da son derece etkisizdi. Maçı isabetli şut atmadan tamamladı. UEFA Avrupa Liginin yeni formatında gol averajı da önemli ve bu lig bittiği zaman birçok takım aynı puanlarla tamamlayacak ve o zaman genel averaj (gol farkı) devreye girecek. 4-0’lık yenilgi bu açıdan da olumsuz. Ajax, dün maça çekingen başladı ancak sonradan oyun içinde elde ettiği özgüven ile Beşiktaş’a büyük üstünlük kurdular. Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartmalı. Van Bronckhorst daha sert ve sıkı bir takım inşa etmeli. Ayrıca Beşiktaş, kale önünde derin savunma konusunda da sorunlar yaşıyor. Kanatları kapatamıyor. Dün gece sezonun ilk dersini almak zorunda kaldığı önemli bir sınavı geride bıraktı siyah beyazlılar. Yoğun maç takvimi böyle giderse Beşiktaş’ı çok yaralar."

Güntekin Onay | HÜRRİYET

"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 3

"BU SKOR VAN BRONCKHORST'A YAZAR"

"Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Oyuncu rotasyonunun etrafına kurgulanmış kötü oyun 4-0'lık farkı getirdi. Van Bronckhorst, Ajax karşısına çıkardığı sürpriz 11'le bu sonucun başrol ismiydi. Sadece bizi değil, rakip hoca Farrioli'yi de şaşırtan üç farklı tercih yaptı. Maçlar kazanılır kaybedilir ama kötü oyun ve skorun sorumluluğu ilk önce GİO'ya yazar. İkincisi vasat sol-sağ bek ile ağır ve üretken olamayan iki 6'ya yazar."

Fatih Doğan | SABAH

"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 4

"EKOL FARKI"

"Bu maç oyuncu yeterliğinden çok “ekol” farkı üzerinden okunmalı bence. Bizdeyken zaman zaman ağır dille eleştirilen Farioli de dahil olduğu ekole nedenli uyumlu olduğunu gösterdi. Beşiktaş ligde iyi durumda görünebilir ama ligler arası farkı devreye sokunca “mucize doktor” da olsanız hastayı tedavi edemiyorsunuz ne yazık ki! Diğer yandan Beşiktaş’ın Rafa Silva merkezli ofansif oyunun çözümünün de neler olacağı da ortaya çıkmış görünüyor. Artık bu maç bitti. Önemli olan kaybetmek değil, öğrenmektir. Bu maçtan Beşiktaş’ın neler öğrendiğini UEFA’daki bundan sonraki 2 maçında daha iyi göreceğiz…"

Cem Dizdar | FANATİK

"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 5

"BİR MAHCUBİYET GECESİ"

"Bu mahcubiyet galasının hesabını vermesi gereken kişi, dürüstlüğü ile tanıdığınız Giovanni Van Bronckhorst’tur.. Herhalde durumu anlamamıza yardımcı olacak bir açıklaması vardır. Bu maçta önde baskı yapayım derken, geçiş oyununa yakalanıp peş peşe goller yiyen Beşiktaş dramasını izledik. Ama bir de savunma trajedisi vardı. Dört savunmacının dördü de, rakip golcülerin gerisinde kaldılar. Gece boyunca abuk sabuk top kayıplarıyla oyun kurmaktan, oynamaktan aciz kaldılar. Beşiktaşlı dostlara “Size rüya görmeyi yasaklıyorum” desem.. Ayıp etmiş olur muyum? Acaba!"

Attila Gökçe | MİLLİYET

"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 6
"Dünyanın en pahalı korkuluğu" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 7
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