Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar?

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı.



Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.





