NTV.COM.TR’ye geri dön

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar?

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en değerli futbol kulüplerini açıkladı. 1 milyar 560 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester City oldu. Türk kulüpleri arasında değeri en yüksek olanlar da açıklandı.

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 1

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı.

Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 2

TÜRK KULÜPLERİ LİSTEDE YER BULAMADI

Yayınlanan listenin son sırasında yer alan Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun marka değeri 101,5 milyon dolar oldu. Marka değerleri bu değerlerin altında kaldığı için Türk futbol kulüpleri listede yer bulamadı.

Türk futbol kulübü markaları arasında değeri yaklaşık 28 milyon dolar olan Galatasaray önde yer alırken bu kulübü 27 milyon dolarla Fenerbahçe, 21 milyon dolarla Beşiktaş ve 11 milyon dolarla Trabzonspor takip etti.

İşte dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri...

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 3

20 - Aston Villa - 220 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 4

19 - RB Leipzig - 230 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 5

18 - Napoli - 240 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 6

17 - Newcastle United - 250 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 7

16 - West Ham United - 310 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 8

15 - Milan - 370 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 9

14 - Inter - 520 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 10

13 - Borussia Dortmund - 560 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 11

12 - Atletico Madrid - 570 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 12

11 - Juventus - 650 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 13

10 - Chelsea - 890 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 14

9 - Tottenham - 930 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 15

8 - Arsenal - 940 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 16

7 - Bayern Münih - 1 milyar 140 milyon dolar


Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 17

6 - PSG - 1 milyar 170 milyon dolar



Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 18

5 - Liverpool - 1 milyar 410 milyon dolar



Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 19

4 - Manchester United - 1 milyar 410 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 20

3 - Barcelona - 1 milyar 420 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 21

2 - Real Madrid - 1 milyar 510 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 22

1- Manchester City - 1 milyar 560 milyon dolar

Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar? - 23
DAHA FAZLA GÖSTER