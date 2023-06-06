Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar?

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı.
Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
TÜRK KULÜPLERİ LİSTEDE YER BULAMADI
Yayınlanan listenin son sırasında yer alan Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun marka değeri 101,5 milyon dolar oldu. Marka değerleri bu değerlerin altında kaldığı için Türk futbol kulüpleri listede yer bulamadı.
Türk futbol kulübü markaları arasında değeri yaklaşık 28 milyon dolar olan Galatasaray önde yer alırken bu kulübü 27 milyon dolarla Fenerbahçe, 21 milyon dolarla Beşiktaş ve 11 milyon dolarla Trabzonspor takip etti.
İşte dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri...
20 - Aston Villa - 220 milyon dolar
19 - RB Leipzig - 230 milyon dolar
18 - Napoli - 240 milyon dolar
17 - Newcastle United - 250 milyon dolar
16 - West Ham United - 310 milyon dolar
15 - Milan - 370 milyon dolar
14 - Inter - 520 milyon dolar
13 - Borussia Dortmund - 560 milyon dolar
12 - Atletico Madrid - 570 milyon dolar
11 - Juventus - 650 milyon dolar
10 - Chelsea - 890 milyon dolar
9 - Tottenham - 930 milyon dolar
8 - Arsenal - 940 milyon dolar
7 - Bayern Münih - 1 milyar 140 milyon dolar
6 - PSG - 1 milyar 170 milyon dolar
5 - Liverpool - 1 milyar 410 milyon dolar
4 - Manchester United - 1 milyar 410 milyon dolar
3 - Barcelona - 1 milyar 420 milyon dolar
2 - Real Madrid - 1 milyar 510 milyon dolar
1- Manchester City - 1 milyar 560 milyon dolar