Dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusunu seçtiler: Binlerce kişi oy kullandı, Ronaldo ilk 5'e giremedi
Dünya futbolunda günden güne birçok gelişme yaşanırken, büyük bir hayran kitlesine sahip olan futbolcuların dış görünüşleri de dikkat çekiyor. İngiltere'den Daily Mail'in gerçekleştirdiği ankette dünyanın en yakışıklı futbolcusu seçildi.
İngiliz futbolseverler bu kez oyunu, sistemi ya da taktiği değil bu sanatı icra edenleri dış görünüşüne göre yorumladı. Daily Mail gazetesinin düzenlediği ankette oy kullanan 2500 kişi, dünyanın en yakışıklı futbolcusunu seçti ve sıralama, oy yüzdeleriyle paylaşıldı. Cristiano Ronaldo listede ilk 5'e giremezken, 1. sıradaki isim sosyal medyada oldukça konuşuldu.