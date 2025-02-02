Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla

Kariyerlerinde büyük başarılar elde eden futbolcular, sponsorluk anlaşmaları ve yatırımları sayesinde servetlerini katlamaya devam ediyor. Ancak listenin birinci sırasındaki isim, futbol dünyasında alışılmışın dışında bir hikâyeye sahip. Neredeyse hiçbir futbolseverin tanımadığı bu ismin serveti, Ronaldo ve Messi'nin toplam servetlerini adeta katlıyor.



İşte dünyanın en zengin futbolcuları;