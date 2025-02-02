Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla
Dünyanın en zengin futbolcuları listesi belli oldu. Futbol dünyası yalnızca yetenek ve şöhretle değil, aynı zamanda oyuncuların kazandığı astronomik servetlerle de dikkat çekiyor. Forbes tarafından yapılan listede, servetleriyle dikkat çeken futbolcu ve kariyerlerini futbol sayesinde oluşturan 15 isim yer alıyor. Ancak zirvede öyle bir isim var ki, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin toplam servetinin tam 23 katı bir varlığa sahip. İşte dünyanın en zengin 15 futbolcusu.
Kariyerlerinde büyük başarılar elde eden futbolcular, sponsorluk anlaşmaları ve yatırımları sayesinde servetlerini katlamaya devam ediyor. Ancak listenin birinci sırasındaki isim, futbol dünyasında alışılmışın dışında bir hikâyeye sahip. Neredeyse hiçbir futbolseverin tanımadığı bu ismin serveti, Ronaldo ve Messi'nin toplam servetlerini adeta katlıyor.
İşte dünyanın en zengin futbolcuları;