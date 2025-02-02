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Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla

Dünyanın en zengin futbolcuları listesi belli oldu. Futbol dünyası yalnızca yetenek ve şöhretle değil, aynı zamanda oyuncuların kazandığı astronomik servetlerle de dikkat çekiyor. Forbes tarafından yapılan listede, servetleriyle dikkat çeken futbolcu ve kariyerlerini futbol sayesinde oluşturan 15 isim yer alıyor. Ancak zirvede öyle bir isim var ki, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin toplam servetinin tam 23 katı bir varlığa sahip. İşte dünyanın en zengin 15 futbolcusu.

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 1

Kariyerlerinde büyük başarılar elde eden futbolcular, sponsorluk anlaşmaları ve yatırımları sayesinde servetlerini katlamaya devam ediyor. Ancak listenin birinci sırasındaki isim, futbol dünyasında alışılmışın dışında bir hikâyeye sahip. Neredeyse hiçbir futbolseverin tanımadığı bu ismin serveti, Ronaldo ve Messi'nin toplam servetlerini adeta katlıyor.

İşte dünyanın en zengin futbolcuları;

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Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 2

15) Andrés Iniesta - 120 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 3

14) Paul Pogba - 125 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 4

13) Thierry Henry - 130 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 5

12) Gareth Bale - 145 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 6

11) Alexandre Pato - 145 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 7

10) Ronaldo (Brezilyalı) - 160 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 8

9) Wayne Rooney - 170 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 9

8) Kylian Mbappé - 180 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 10

7) Zlatan Ibrahimović - 190 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 11

6) Neymar - 200 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 12

5) Dave Whelan - 210 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 13

4) David Beckham - 450 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 14

3) Lionel Messi - 650 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 15

2) Cristiano Ronaldo - 800 milyon dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 16

1) Faiq Bolkiah – 20 Milyar Dolar

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 17

ZİRVEDE SÜRPRİZ İSİM

Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu unvanını elinde tutuyor. Ancak servetinin kaynağı futbol değil.

Brunei kraliyet ailesinin bir üyesi olan Bolkiah, devasa bir servete sahip olmasına rağmen futbola olan tutkusundan vazgeçmeyerek Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC’de forma giyiyor.

Dünyanın en zengin futbolcuları belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı! Serveti Ronaldo ve Messi'nin 23 katı fazla - 18

Kraliyet mensubu olmasına rağmen sahada ter dökmeyi seçen Faiq Bolkiah’ın hikâyesi, futbol dünyasında eşi benzeri olmayan bir örnek olarak öne çıkıyor.

Spot ışıklarından uzak bir kariyer sürdürse de serveti, onu tüm futbol yıldızlarının önüne geçiriyor.

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