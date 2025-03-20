Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi
Dünya futbolu her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam ederken, kulüplerin mali açıdan gelirleri de en çok konuşulanlar arasında yer alıyordu. İngiliz basınının yayınladığı "Dünyanın en zengin kulüpleri" listesinde borç batağındaki köklü kulübün de olması dikkat çekti.
Dünya futbolunda günden güne birçok gelişme yaşanırken, kitlelerin büyük bir hayranlık beslediği kulüplerin kazandıkları paralar da öne çıkmaya devam ediyor.