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Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi

Dünya futbolu her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam ederken, kulüplerin mali açıdan gelirleri de en çok konuşulanlar arasında yer alıyordu. İngiliz basınının yayınladığı "Dünyanın en zengin kulüpleri" listesinde borç batağındaki köklü kulübün de olması dikkat çekti.

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 1

Dünya futbolunda günden güne birçok gelişme yaşanırken, kitlelerin büyük bir hayranlık beslediği kulüplerin kazandıkları paralar da öne çıkmaya devam ediyor.

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Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 2

İngiltere'den BBC'nin yayınladığı listede dünyanın en zengin 20 kulübü sıralandı. Listede mali durumu oldukça kötü olan Lyon'un da yer alması dikkat çekti.

İşte 2024 yılında kulüplerin elde ettikleri toplam gelir:

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 3

LYON

264 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 4

MARSİLYA

287 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 5

ASTON VILLA

310 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 6

WEST HAM

322 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 7

JUVENTUS

356 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 8

NEWCASTLE

372 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 9

INTER

391 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 10

MİLAN

398 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 11

ATLETICO MADRİD

410 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 12

BORUSSIA DORTMUND

514 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 13

CHELSEA

546 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 14

TOTTENHAM

615 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 15

LIVERPOOL

715 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 16

ARSENAL

717 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 17

BARCELONA

760 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 18

BAYERN MÜNİH

765 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 19

MANCHESTER UNITED

771 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 20

PARIS SAINT-GERMAIN

806 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 21

MANCHESTER CITY

838 MİLYON EURO

Dünyanın en zengin takımları açıklandı: Borç batağındaki köklü kulüp ilk 20'ye girdi - 22

REAL MADRID

1 MİLYAR 46 MİLYON EURO

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