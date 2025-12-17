Dünyanın gözü bu karşılaşmada. Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
17.12.2025 09:19
Ceren Ekşi
İki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu bulunan Anthony Johsua, ünlü Youtuber Jake Paul ile heyecan dolu bir boks mücadelesine çıkacak. Miami'de düzenlenecek olan mücadeleyi Jake Paul mu yoksa Anthony Joshua'nın mı kazanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Nefes kesen boks maçı için ise iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği söyleniyor. Peki, Jake Paul-Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ve ünlü Youtuber Jake Paul'un mücadelesi boksseverleri ekran başına kilitleyecek. Daha önce efsanevi boksör Mike Tyson'ı yenen ve Anthony Joshua ile oynayacağı maçı "hesaplaşma günü" olarak nitelendiren Jake Paul, yine mücadeleyi kazanmak için ringe çıkacak. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, Jake Paul-Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JAKE PAUL-ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Küresel yayın hakları Netflix tarafından alınan Jake Paul-Anthony Joshua karşılaşması, Türkiye'deki izleyiciler için de aynı platform üzerinden canlı olarak erişilebilir olacak.
Jake Paul-Anthony Joshua maçı ABD saatiyle 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak, canlı yayın Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da izlenecek.
BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLACAK?
İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği belirtiliyor.
Jake Paul'ün, Netflix ile olan ticari anlaşması ve organizasyonun sahibi Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde gelir paketinin 75 ila 100 milyon Dolar arasına ulaşabileceği konuşuluyor.
DAHA ÖNCE MİKE TYSON'I DA YENMİŞTİ
Kasım 2024'te efsane Mike Tyson'ı yenen, haziranda ise Julio Cesar Chavez Jr'ı oylama sonucu mağlup eden Jake Paul, bu karşılaşmayı bir "hesaplaşma günü" olarak nitelendiriyor.
"BRİTANYA'NIN GOLYAT'I UYUTULACAK"
Profesyonel boks kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Jake Paul, bu maça büyük bir iddia ile giriyor.
"Bu bir yapay zeka simülasyonu değil, bu hesaplaşma günü" diyen Paul şunları söyledi:
"En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır siklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde, bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek."
Paul rakibine, "19 Aralık Cuma günü, Miami'nin ışıkları altında... Meşale el değiştirecek ve Britanya'nın Golyat'ı uyutulacak" sözleriyle meydan okudu.