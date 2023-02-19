Dünyanın konuştuğu koreografinin mimarları anlattı: İpleri makaraya çekerken ağladık

"İPLERİ MAKARAYA ÇEKERKEN AĞLADIK"

Hatay'dan döndükleri için yorgun olduklarını, kısa sürede ve olumsuz hava şartlarında koreografiyi hazırladıklarını ifade eden Murat Can Durna, şu ifadeleri kullandı:

"Maneviyat yüklü bir koreografi yapmaya çalıştık. Bez 100 kiloydu, gerdiğimiz ağların ağırlığı, demir profilin ağırlığı vardı. Kar yağışı ve fırtınada ipin makaralara geçme sürecinde vinç de zorluk çıkardı. İşin başından sonuna kadar 6 kişiydik. Çok fazla insan gücüne ihtiyacımız olunca sayımız arttı. 6 kişiyle yapılmazdı bundan öncekilerde hiç yapmamıştık. Bunu çok duygu besleyerek, minnet borcumuz olduğu için yaparken hiç kimse gocunmadı. Sonucun bu kadar güzel olacağını ben de beklemiyordum. Amacımız bir görsel hazırlayıp orada yaşananları insanlara ifade etmekti. 650 metrekarelik bir görselle 10 günlük deprem sürecini anlattık. Karşıya çok iyi duygu geçirdik. Jenerik müziğine kadar çok iyiydi. Koreografinin iplerini makaraya çekerken biz bile ağladık. Baştan sona tamamen duygusaldı. Bir şekilde minnet borcumuzu ödemiş olduk."