Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu

Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarına, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gururu duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.