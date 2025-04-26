Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbol takımının ve amatör branşların gidişatını değerlendiren Özbek, projelerle ilgili de dikkat çeken bilgiler verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda sezonu çift kupayla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.