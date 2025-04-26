Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu

Sportif başarılarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin." diye konuştu.