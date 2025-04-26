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Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbol takımının ve amatör branşların gidişatını değerlendiren Özbek, projelerle ilgili de dikkat çeken bilgiler verdi.

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 1

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda sezonu çift kupayla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 2

Sportif başarılarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin." diye konuştu.

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 3

Amatör şubelerin bazılarında sezonların tamamlandığını aktaran Başkan Özbek, "Erkek basketbolda lig devam ediyor. Takımımız, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ülkemizi temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlığımda kazanmıştık. Bu sezon kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sezon için planlamamızı yaptık. Avrupa Ligi'nde daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbolda takımımız sezonu şampiyon bitirdi. Avrupa Kupası Dörtlü Final'inde mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 4

Voleybol şubesiyle ilgili bilgi veren Özbek "Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğiyle devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 5

Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarına, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gururu duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 6

Özbek'in diğer sözleri şu şekilde:

"Riva Konut Projesi'nin yüzde 50'si imar edildi, yapıldı, satıldı ve yaşam orada devam ediyor. Riva Konut Projesi'nin 1. fazının Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci etap için Emlak Konut'la yaptığımız yeni sözleşmeye göre inşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta ve pazarlamasından da sorumlu. Bu nedenle Emlak Konut'a yüzde 5 pay verilecek. Bu anlaşmaya göre Riva'dan beklenen tahmini hasılat 17.8 milyar TL. Emlak Konut'a verilecek yüzde 5 pay ve tahmin edilen inşaat masrafı çıkarıldığı zaman kulübümüzün beklenen net geliri bugünün parası ile yaklaşık 9 milyar TL olacak. Riva'dan bizim elde edeceğimiz toplam hasılat 400 milyon dolar seviyesine geldi"

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 7

"Mecidiyeköy'deki binamızda konut projesine dönüştürüldü. Bugüne kadar yapılan satışlardan 1 milyar 300 milyon TL gelir elde edildi.Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur. Projede henüz satılmamış 56 konut ve 5 ticari alan bulunmaktadır. Bu bölümlerden beklenen gelir 1.1 milyar TLdir."

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 8

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Yenileme Pojesi... Stadımızda sizlere daha keyifli bir ortamda ağırlamak istiyoruz. Stadın içindeki led panoların ticari getirisi çok büyük. Bu sezon mevcut 357 metrekare led ekran üzerinden elde ettiğimiz 3,5 milyon Euro'luk reklam satışımızı, gelecek sezon 1743 metrekareye çıkacak olan led ve skorbord yatırımımızla 10 milyon Euro'ya çıkarmayı hedefliyoruz."

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 9

"Mağazacılıkta Avrupa klasmanında 10. sıraya yükseldik. Hedefimizi giderek yukarıya çekiyoruz. Mağazacılık, Sportif A.Ş'nin altında yer alan bir kuruluş. Önümüzdeki aylarda mağazacılıkta halka arz yaparak bir başka getiri elde edeceğiz. Mağazacılıkta 83 milyon Euro'luk hasılat rekoru bekliyoruz."

Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 10
Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 11
Dursun Özbek 400 milyon dolarlık çılgın projeyi duyurdu - 12
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