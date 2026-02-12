Dursun Özbek ile Hacıosmanoğlu ne konuştu? "Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.
"İMKANSIZ VE OLAĞANDIŞI"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı iddia edilen görüşmeye dair konuştu.
Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü başkanıyım. İbrahim bey TFF Başkanı. Zaman zaman bir araya gelip Türk futbolu hakkında konuşuruz. Ne konuştunuz diye bir merak var. Sürekli yapılan toplantılardan birisini yaptık aslında. Galatasaray'la bu konuyu ilişkilendirmek imkansız ve olağandışı.” dedi.
"BÖYLE BİR KONUŞMA OLMAZ, OLAMAZ"
Üç sene arka arkaya şampiyon bir takım, dördüncü senesinde lider bir takım... Finansal problemlerini çözmüş bir takım, yatırımlarını çözmüş bir takım, kendi camiası içinde tek yürek olmuş bir takım, kendi camiasında barışı oluşturmuş bir takım." diyen Özbek, “Onun için Galatasaray o insanların hayal ettiği gibi değil. İbrahim beye de sorabilirler, onların hayal ettiği bir konuşma söz konusu değildir. Böyle bir konuşma olmaz, olamaz. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın.” ifadelerini kullandı.
Özbek Icardi'nin sözleşme durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir.
Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlerimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz."
NE OLMUŞTU?
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası canlı yayında yayında yaptığı açıklamada, ""Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum; Dursun Özbek, federasyon başkanına diyor ki 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. Bize yardımcı ol, destek çık' gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir." ifadelerini kullanmıştı.
Toroğlu, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
TOROĞLU İFADE VERMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı arasında görüşme gerçekleştirildiğini, bu görüşmeyle ilgili kamuoyunda tartışmalar olduğunu ifade eden Toroğlu, "Kamuoyunu yakından ilgilendirdiği için ben de bu görüşme içeriğini araştırdım. TFF Başkanı ve Kulüp Başkanı'nın görüşmesinden sonra birden fazla haber kaynağıma olayı sordum. Haber kaynaklarım canlı yayında açıkladığım olaya ilişkin bana beyanda bulundular. Aynı zamanda gazetecilik yapmam sebebiyle haber kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Haberin doğruluğunu araştırmak için birkaç kişiyle de telefonda görüştüm." ifadelerini kullanmıştı.