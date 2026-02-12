Dursun Özbek ile Hacıosmanoğlu ne konuştu? "Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın"

Özbek Icardi'nin sözleşme durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir.

Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlerimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz."