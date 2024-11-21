Dursun Özbek: Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net." ifadelerini kullandı. Özbek, Icardi ve Osimhen'in takımdaki süreçleri hakkında da bilgiler verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özbek Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen Galatasaray'ın başarılı bir futbolcusu. Böyle bir futbolcuyu Türk futbolseverlere izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın öncülüğü Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Transfer döneminde Osimhen gibi bir futbolcuyu bütün kulüpler transfer etmek ister. Harcama limitlerinin oluşması lazım daha çok erken."