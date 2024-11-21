Dursun Özbek: Türk futbolunda bir yapı varsa Galatasaray'a karşı var

"Yabancı VAR geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus." diyen Özbek, "TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Onların görevi zaten. TFF'den önümüze böyle mi diye bir soru, bir talep gelmedi. TFF'nin alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerekir." sözlerini dile getirdi.