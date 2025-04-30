Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor. Sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için de kadroyu güçlendirme adına çalışmalar başladı. Sarı - kırmızılıların transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'nin hedefindeki isim belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.