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Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor. Sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için de kadroyu güçlendirme adına çalışmalar başladı. Sarı - kırmızılıların transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'nin hedefindeki isim belli oldu.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 2

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finalde yer alan ve sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefleyen sarı - kırmızılılar, yeni sezon planlamalarına da başladı.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 3

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce sarı - kırmızılıların transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'ye tam yetki verdi.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 4

Haberin devamında Gardi'nin görevi alır almaz Leroy Sane'nin temsilcisiyle bir araya geldiği kaydedildi.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 5

Bayern'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz Alman deviyle masaya oturmayan Sane'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmede bir sonuca ulaşılamadığı ancak dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray'a soğuk olmadığı yazıldı.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 6

29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Bayern'de kalmak olduğu ancak anlaşma sağlanamaması halinde diğer teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 7

Bu sezon Bayern formasıyla 42 maça çıkan Sane, 12 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

Dursun Özbek yetkiyi verdi, Gardi harekete geçti: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız - 8
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