Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın

"FLORYA'DAN ÇIKIŞIMIZ BİR SÜREÇ ALACAK"

"Florya'daki arazimizin geliştirilmesi... İhale sürecini 1 ay evvel başlattık. İhale şartnamesi alma süresi 1 hafta evvel bitti. Umduğumuzdan daha yüksekte talep var, şartnameyi alan firmalar açısından... Türkiye'de herkesin tanıdığı, prestijli firmalar ihale şartnamesini almıştır. İhale süreci nisan ayında bitecek. Bu şartnameyi alan firmalardan avam proje ve yapım süresiyle ilgili şartlarımızın konuşulacağı süreç geçecek. Galatasaray için en faydalı, en verimli şekli takip edeceğiz. Canlı yayında gerek zarfların açılması bu tartışmaların yapılması olacak. O aşamada bilginiz olacak. Karşılaştığımız talep son derece güzel. Beklentimiz de son derece güzel. Bir hasılat paylaşımı projesi olacak. Bugünden, özellikle Florya'da şu tartışmayı kesmemiz lazım; yapacağımız ihale şöyle bir ihale; diyoruz ki önemli firmalara, sen bu işin erbabısın gel burayı yap, satışından elde edeceğin hasılatı anlaştığımız oran üzerinden paylaşım. Bu son derece net ve anlaşılması kolay bir husus. Hala 'Şu fiyata verdi, bu fiyata verdi. Şu fiyat, bu fiyat' diye bir şey yok. Piyasa koşullarına göre bu imalat yapılacak, piyasa koşulları bellidir, günceldir, herkes takip edebilir. Ortaya çıkan pastanın bölüşülmesi söz konusu. Bu bölüşme nasıl olacak; teklifleri toplayacağız, pazarlık yapacağız. Florya'dan çıkışımız bir süreç alacak. Bize avan projeler gelecek. Pazarlıklar süreç alacak. Anlaştığımız firmanın ruhsat alması gerekiyor. Bunun da bir süreci olacağını düşünüyorum. 2025'in sonbaharına, sonuna doğru kazmanın vurulacağını, satışların daha önce başlamasının mümkün olduğunu ama önümüzdeki süreç takvimi böyle gelişecek."