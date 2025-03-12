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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılı kulübün gündemini değerlendiren Özbek, Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 1

Galatasaray Spor Kulübü'nde, Mart ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan kulüp başkanı Dursun Özbek; gündemi değerlendirirken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho'ya da göndermede bulundu. İşte Özbek'in sözleri:

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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 2

"ALLAH KİMSEYİ BU DURUMA SOKMASIN"

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Biz Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar ise kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bile aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Bundan sonra da duracaktır. İyiler yine sahada kazanacaktır. Yine iyiler kazanacak, mayıslar bizimdir, bizim olacak."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 3

"59 MİLYON EURO'YA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

"2023 yılından bugüne stadyum hasılatlarında yüzde 99'luk artışla 59 milyon euro'ya ulaşmış bulunuyoruz. Neredeyse tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Loca ve VIP koltuklarımıza inanılmaz bir talep var. Yenileme dönemini başlattık."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 4

"ADANIN BU ŞEKİLDE KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Devam eden projelerimiz var. Hem tesislerimizle ilgili hem de geliştirdiğimiz gayrımenkuller ile ilgili projelerimiz var. Bazı güncel bilgileri aktarmak istiyorum. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. En önemli projelerimizden birisi Galatasaray Adası. Geçen Divan'da hatırlarsanız, dalgıçlar vasıtasıyla yaptığımız çekimleri gösterdim. Galatasaray Adası, ortada 2500 metrekare kara parçası üzerine oturuyor. Sağında solunda voli alanları dediğimiz kısımları kazıklar taşıyor. Geçen divanda sizlere ifade ettim. Toplam 113 kazık çakılmış zamanında. 113 kazıktan şu anda sadece 12 tanesi yere basıyor. 100 kazık artık çürümüş, çekimde de gördünüz, taşıma kabiliyetini kaybetmiş durumda. Adanın bu şekliyle kullanılması mümkün değil. Ada ile ilgili yaptığımız ilk iş, bunu yapabilecek firmalarla konuştuk. Bu kazıkları tek tek yeniliyoruz. Bunu çok önemsiyorum, Ada bizim mirasımız, prestijimiz. Sezona yetiştirebilmek için üstün bir gayretle çalışıyoruz."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 5

"FLORYA'DAN ÇIKIŞIMIZ BİR SÜREÇ ALACAK"

"Florya'daki arazimizin geliştirilmesi... İhale sürecini 1 ay evvel başlattık. İhale şartnamesi alma süresi 1 hafta evvel bitti. Umduğumuzdan daha yüksekte talep var, şartnameyi alan firmalar açısından... Türkiye'de herkesin tanıdığı, prestijli firmalar ihale şartnamesini almıştır. İhale süreci nisan ayında bitecek. Bu şartnameyi alan firmalardan avam proje ve yapım süresiyle ilgili şartlarımızın konuşulacağı süreç geçecek. Galatasaray için en faydalı, en verimli şekli takip edeceğiz. Canlı yayında gerek zarfların açılması bu tartışmaların yapılması olacak. O aşamada bilginiz olacak. Karşılaştığımız talep son derece güzel. Beklentimiz de son derece güzel. Bir hasılat paylaşımı projesi olacak. Bugünden, özellikle Florya'da şu tartışmayı kesmemiz lazım; yapacağımız ihale şöyle bir ihale; diyoruz ki önemli firmalara, sen bu işin erbabısın gel burayı yap, satışından elde edeceğin hasılatı anlaştığımız oran üzerinden paylaşım. Bu son derece net ve anlaşılması kolay bir husus. Hala 'Şu fiyata verdi, bu fiyata verdi. Şu fiyat, bu fiyat' diye bir şey yok. Piyasa koşullarına göre bu imalat yapılacak, piyasa koşulları bellidir, günceldir, herkes takip edebilir. Ortaya çıkan pastanın bölüşülmesi söz konusu. Bu bölüşme nasıl olacak; teklifleri toplayacağız, pazarlık yapacağız. Florya'dan çıkışımız bir süreç alacak. Bize avan projeler gelecek. Pazarlıklar süreç alacak. Anlaştığımız firmanın ruhsat alması gerekiyor. Bunun da bir süreci olacağını düşünüyorum. 2025'in sonbaharına, sonuna doğru kazmanın vurulacağını, satışların daha önce başlamasının mümkün olduğunu ama önümüzdeki süreç takvimi böyle gelişecek."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 6

"SATAŞMALARI ENGELLEMEK İÇİN SÖYLEMİYORUM"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne bizzat gittim. Biz hem bu ahırları yenileyelim hem oradaki tesisimizi hem kapalı hem açık ahır, daha uygun... Çünkü arsa çok küçük. Bir manej yapayım deseniz imkanı yok. Manej yapılacak kısım elimizden çıkmış. Projeyi takdim ettim. Galatasaray'ın binicilik branşı var, sporcuları var. Madem öyle bana bir yer gösterin, binicilik tesislerini oraya taşıyayım, tesisleri gerektiği gibi yapıp sporcularımıza hizmet etmesini istiyorum dedim. Her iki teklif masada. Yeni tesis yapmak için birkaç öneride bulundular bize. Sataşmaları engellemek için önerilen yerleri söylemiyorum."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın - 7

"SON İMZALAR ATILINCA BİLGİLERİ AKTARACAĞIM"

"Önemli projelerimizden biri de Riva projesiydi. Riva'da 2017 senesinde Emlak Konut ile hasılat paylaşım projesi yaptık. İhalesi de yapıldı. Bir firma, hasılat paylaşımı çerçevesinde ihaleyi aldı. Bugüne geldiğimizde ihaleyi alan firma artık devam edemeyeceğini ifade etti. İnşaatın yarısına yakınını yapıp sattık. Fazlasını da yapmışlardı, tüm altyapıyı, tüm sosyal tesisler, tüm yollar yapıldı. Geriye yaklaşık 550 villa ve ticari alanların olduğu bir bölüm kaldı. 2017'de Emlak Konut ile yaptığımız sözleşme gereği, o zaman şunu ifade ettim 'Hasılat paylaşım projesini yapıyoruz, müteahhit yarıda bırakırsa ne yapacağız' dedim. Sözleşmeye bir madde koydurdum. Müteahhit bırakırsa Emlak Konut yapıp villaları yapıp teslim etmek zorunda. Bugün gelinen nokta bu. İşin rakamsal boyutunu şu anda söylemek istemiyorum. Genel kurulda açıklayacağım. Hakikaten ne kadar başarılı olduğu, Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğu, ne kadar önemli olduğu, ne kadar fayda sağlayacağı konusunda çok güzel haberlerim olacak. Pozitif gidiyor. Son imzaların atılmasıyla beraber bilgileri aktaracağım."

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