Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho'ya: Allah kimseyi bu duruma sokmasın

"ALLAH KİMSEYİ BU DURUMA SOKMASIN"

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Biz Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar ise kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bile aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Bundan sonra da duracaktır. İyiler yine sahada kazanacaktır. Yine iyiler kazanacak, mayıslar bizimdir, bizim olacak."