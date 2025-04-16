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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 1

Galatasaray Spor Kulübü'nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, kürsüde konuşma gerçekleştirdi.

Özbek, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. İşte Galatasaray Başkanı'nın sözleri:

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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 2

"KADIKÖY'DEN DUYULSUN"

"Dün akşam aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 3

"MAYIS MOTTOSUNA LAYIK OLACAĞIZ"

"Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 4

"5. YILDIZI TAKACAĞIZ"

"Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 5

"Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu ahlaki hareketlerden vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerinize getirin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 6

"A TAKIM FLORYA'DAN TAŞINDI"

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 7

"TÜM GALATASARAYLILARI BEKLİYORUM"

"25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyor, tüm Galatasaraylıları cuma günü Bodrum maçına bekliyorum."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 8

"ADAYI İŞLETMEYE AÇTIK"

"Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 9
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu" - 10
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