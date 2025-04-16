Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Ahlaki açıdan sorunlu"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, kürsüde konuşma gerçekleştirdi.
Özbek, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. İşte Galatasaray Başkanı'nın sözleri: