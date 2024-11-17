"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, A Ligi biletini son maça bırakan ay-yıldızlılar için değerlendirmelerde bulundu.
"DUVARA ÇARPMAK"
"Yunus ligden gelen formunu maça da yansıttı. Sol taraf tercih edilir olmaktan çıkıp, sağdan Yunus, Mert ve ilk yarıda Arda ile etkili de geldik. İkinci 45'in duvara çarpıp dönen atak isteklerimiz 86'da penaltıyı getirdi. 'İş bitti' emiri cebimizdeyken, Kerem ile bundan da yararlanamadık."
Gürcan Bilgiç | SABAH