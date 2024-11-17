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"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, A Ligi biletini son maça bırakan ay-yıldızlılar için değerlendirmelerde bulundu.

"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi - 1

"DUVARA ÇARPMAK"

"Yunus ligden gelen formunu maça da yansıttı. Sol taraf tercih edilir olmaktan çıkıp, sağdan Yunus, Mert ve ilk yarıda Arda ile etkili de geldik. İkinci 45'in duvara çarpıp dönen atak isteklerimiz 86'da penaltıyı getirdi. 'İş bitti' emiri cebimizdeyken, Kerem ile bundan da yararlanamadık."

Gürcan Bilgiç | SABAH

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"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi - 2

"BIRAK DAĞINIK KALSIN"

"O penaltı yorgun çocukların ayağına takılmış pranga gibi oldu. İyi vurdu ama topu sağ direk dibinden ancak dışarı atabildi. Hayır, Kerem’e gönül koymadık… Sadece Kaptan Hakan’ı aradık. Yine de bu maçı kazandığımızı düşünüyorum. Galler üç puanla durumu terse çevirerek öne geçmek istedi. Ama biz “Bırak dağınık kalsın” dedik. Arada iki puan var ve grup liderliğimiz sürüyor."

Attila Gökçe |  MİLLİYET

"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi - 3

"A LİGİ’Nİ HAK EDEN TAKIM BELLİ"

"Dün ilk 45 dakikayı keyifle, heyecanla ve takımımızla gurur duyarak izledik. Bellamy’nin ikinci yarıdaki Daniel James hamlesi, Galler’in kontra tehdidini artırsa da Montella, İsmail hamlesiyle buna karşılık vererek top kaybı anlarında kırılgan olmamızı engelledi. Oyun ritmi biraz düştüğünde Enes ile bu sefer kutu içerisinde daha etkili olmayı hedefledik. Galibiyete ihtiyacı olan takım Galler’di ama kazanmaya oynayan takım bizdik. Maç boyu aradığımız gole Kerem penaltısıyla ramak kalmıştı ki direk izin vermedi. Artık sırada Karadağ’da bu işi bitirip ait olduğumuz lige yükselme var."

Engin Kehale | HÜRRİYET

"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi - 4

"YENİ FORMATTA 1 PUAN İKİ TAKIM İÇİN DE İYİ SONUÇ"

"Bizim takımımızsa dün ilk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftı. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Dünkü oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil."

Uğur Meleke - HÜRRİYET

"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi - 5
"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi - 6
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