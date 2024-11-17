"Duvara çarpmak" | Spor yazarlarından A Milli Takım değerlendirmesi

"BIRAK DAĞINIK KALSIN"

"O penaltı yorgun çocukların ayağına takılmış pranga gibi oldu. İyi vurdu ama topu sağ direk dibinden ancak dışarı atabildi. Hayır, Kerem’e gönül koymadık… Sadece Kaptan Hakan’ı aradık. Yine de bu maçı kazandığımızı düşünüyorum. Galler üç puanla durumu terse çevirerek öne geçmek istedi. Ama biz “Bırak dağınık kalsın” dedik. Arada iki puan var ve grup liderliğimiz sürüyor."

Attila Gökçe | MİLLİYET