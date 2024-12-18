Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek istediği Paulo Dybala'nın temsilcisi Catia Angelli, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan sürpriz ismi açıkladı. Arjantinli futbolcunun menajeri Carlos Novel'in yalnızca Dybala için İstanbul'da olmadığını belirten Angelli, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği genç futbolcuyu duyurdu.
Galatasaray, Roma'da forma giyen Paulo Dybala transferinde sürpriz bir Fenerbahçe detayı ortaya çıktı.