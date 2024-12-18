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Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek istediği Paulo Dybala'nın temsilcisi Catia Angelli, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan sürpriz ismi açıkladı. Arjantinli futbolcunun menajeri Carlos Novel'in yalnızca Dybala için İstanbul'da olmadığını belirten Angelli, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği genç futbolcuyu duyurdu.

Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı! - 1

Galatasaray, Roma'da forma giyen Paulo Dybala transferinde sürpriz bir Fenerbahçe detayı ortaya çıktı.

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Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı! - 2

Arjantinli futbolcunun temsilcisi Carlos Novel, sarı-kırmzılıların Trabzonspor ile oynadığı mücadeleyi RAMS Park'ta takip etmişti.

Menajer George Gardi ile görüşen Novel'in yönetime taleplerini bildirdiği kaydedildi. 

Dybala'nın temsilcilerinden Catia Angelli ise Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. 

Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı! - 3

Konunun sadece Arjantinli yıldızla ilgili olmadığının altını çizen Angelli, "Dybala'nın menajeri Carlos Novel, sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil. O aynı zamanda bazı genç futbolcular için de İstanbul'a geldi." diye konuştu.

Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı! - 4

FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Arjantinli orta saha Christian Ordonez ile temasta olduğu ortaya çıktı. 

Dybala'nın temsilcisi duyurdu: Fenerbahçe'nin orta saha hedefi ortaya çıktı! - 5

Velez Sarsfield forması giyen Ordonez, 47 resmi maçta 1 gol atıp, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Orta saha oyuncusunun kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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